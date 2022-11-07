Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали
Президент Индонезии Видодо допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. У президента принимающей в этом году саммит G20 Индонезии Джоко Видодо сложилось "сильное впечатление", что российский лидер Владимир Путин не посетит это мероприятие, пишет The Financial Times.
В интервью газете индонезийский президент сообщил, что такое мнение у него возникло после беседы с Путиным 2 ноября. Он отметил, что российский лидер приглашен на саммит 15-16 ноября.
Путин в конце октября заявил, что не исключает своего участия в мероприятии. При этом глава государства подчеркнул, что Россия точно будет представлена на саммите на высоком уровне.
Мероприятие также планирует посетить президент США Джо Байден. Официально контактов между лидерами России и Штатов не запланировано. Путин в середине октября отмечал, что не видит необходимости в переговорах со своим американским коллегой. Кроме того, для такого общения сейчас нет платформы. При этом Путин призвал спросить Байдена, готов ли он сам к переговорам с Москвой.
В свою очередь, американский лидер заявил, что "не собирается встречаться" с президентом России на G20. При этом глава США дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.
Как уточнял в конце октября Песков, платформой для разговора двух лидеров могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, в том числе касающимся безопасности.
В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство Индонезии готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента страны Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.
3 ноября, 18:50Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин