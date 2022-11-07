https://ria.ru/20221107/sammit-1829819979.html

Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали

Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали - РИА Новости, 07.11.2022

Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали

У президента принимающей в этом году саммит G20 Индонезии Джоко Видодо сложилось "сильное впечатление", что российский лидер Владимир Путин не посетит это... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T22:31

2022-11-07T22:31

2022-11-07T22:31

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. У президента принимающей в этом году саммит G20 Индонезии Джоко Видодо сложилось "сильное впечатление", что российский лидер Владимир Путин не посетит это мероприятие, пишет The Financial Times.В интервью газете индонезийский президент сообщил, что такое мнение у него возникло после беседы с Путиным 2 ноября. Он отметил, что российский лидер приглашен на саммит 15-16 ноября.Путин в конце октября заявил, что не исключает своего участия в мероприятии. При этом глава государства подчеркнул, что Россия точно будет представлена на саммите на высоком уровне.Мероприятие также планирует посетить президент США Джо Байден. Официально контактов между лидерами России и Штатов не запланировано. Путин в середине октября отмечал, что не видит необходимости в переговорах со своим американским коллегой. Кроме того, для такого общения сейчас нет платформы. При этом Путин призвал спросить Байдена, готов ли он сам к переговорам с Москвой.В свою очередь, американский лидер заявил, что "не собирается встречаться" с президентом России на G20. При этом глава США дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.Как уточнял в конце октября Песков, платформой для разговора двух лидеров могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, в том числе касающимся безопасности.В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство Индонезии готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента страны Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.

https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html

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