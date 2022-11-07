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Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали - РИА Новости, 07.11.2022
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Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали
Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали - РИА Новости, 07.11.2022
Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали
У президента принимающей в этом году саммит G20 Индонезии Джоко Видодо сложилось "сильное впечатление", что российский лидер Владимир Путин не посетит это... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:31
2022-11-07T22:31
в мире
владимир путин
джо байден
джоко видодо
россия
индонезия
сша
большая двадцатка
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. У президента принимающей в этом году саммит G20 Индонезии Джоко Видодо сложилось "сильное впечатление", что российский лидер Владимир Путин не посетит это мероприятие, пишет The Financial Times.В интервью газете индонезийский президент сообщил, что такое мнение у него возникло после беседы с Путиным 2 ноября. Он отметил, что российский лидер приглашен на саммит 15-16 ноября.Путин в конце октября заявил, что не исключает своего участия в мероприятии. При этом глава государства подчеркнул, что Россия точно будет представлена на саммите на высоком уровне.Мероприятие также планирует посетить президент США Джо Байден. Официально контактов между лидерами России и Штатов не запланировано. Путин в середине октября отмечал, что не видит необходимости в переговорах со своим американским коллегой. Кроме того, для такого общения сейчас нет платформы. При этом Путин призвал спросить Байдена, готов ли он сам к переговорам с Москвой.В свою очередь, американский лидер заявил, что "не собирается встречаться" с президентом России на G20. При этом глава США дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.Как уточнял в конце октября Песков, платформой для разговора двух лидеров могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, в том числе касающимся безопасности.В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство Индонезии готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента страны Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.
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в мире, владимир путин, джо байден, джоко видодо, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Джоко Видодо, Россия, Индонезия, США, Большая двадцатка, Саммит G20
22:31 07.11.2022
 
Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Видодо допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. У президента принимающей в этом году саммит G20 Индонезии Джоко Видодо сложилось "сильное впечатление", что российский лидер Владимир Путин не посетит это мероприятие, пишет The Financial Times.
В интервью газете индонезийский президент сообщил, что такое мнение у него возникло после беседы с Путиным 2 ноября. Он отметил, что российский лидер приглашен на саммит 15-16 ноября.
Путин в конце октября заявил, что не исключает своего участия в мероприятии. При этом глава государства подчеркнул, что Россия точно будет представлена на саммите на высоком уровне.
Мероприятие также планирует посетить президент США Джо Байден. Официально контактов между лидерами России и Штатов не запланировано. Путин в середине октября отмечал, что не видит необходимости в переговорах со своим американским коллегой. Кроме того, для такого общения сейчас нет платформы. При этом Путин призвал спросить Байдена, готов ли он сам к переговорам с Москвой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:51
Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе
В свою очередь, американский лидер заявил, что "не собирается встречаться" с президентом России на G20. При этом глава США дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.
Как уточнял в конце октября Песков, платформой для разговора двух лидеров могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, в том числе касающимся безопасности.
В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство Индонезии готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента страны Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 18:50
Зеленский заявил, что не поедет на G20, если там будет Путин
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденДжоко ВидодоРоссияИндонезияСШАБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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