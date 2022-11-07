https://ria.ru/20221107/rets-1829587521.html
РЭЦ: почти 30 компаний примут участие в V Международной выставке CIIE
РЭЦ: почти 30 компаний примут участие в V Международной выставке CIIE - РИА Новости, 07.11.2022
РЭЦ: почти 30 компаний примут участие в V Международной выставке CIIE
Почти 30 российских компаний принимают участие в V Международной китайской выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:45
2022-11-07T10:45
2022-11-07T10:45
российский экспортный центр (рэц)
китай
россия
вероника никишина
шанхай
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Почти 30 российских компаний принимают участие в V Международной китайской выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022, которая открылась 5 ноября в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Российская экспозиция разместилась в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и АПК", "Потребительские товары – Сувенирные и ювелирные изделия", "Потребительские товары – Косметика и бытовая химия", "Медицина" и "Услуги". Общая площадь экспозиции более 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.На коллективной экспозиции Made in Russia представлен широкий ассортимент российской продукции: кондитерские изделия, напитки, замороженные продукты, продукция сельского хозяйства, диетическое и специальное питание, а также средства уходовой косметики, бытовая химия, современное высокотехнологичное медицинское оборудование, средства эстетической медицины, витамины и БАДы, сувенирные изделия и украшения ручной работы, выполненные из бивня мамонта.Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в своем обращении на церемонии открытия российской экспозиции подчеркнула особую значимость CIIE как действующего инструмента для наращивания экспортных поставок на китайский рынок."Китай был и остается главным внешнеторговым партнером России. За 2021 год товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 миллиардов долларов. За первые 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос ещё на 31%. Большую отдачу приносят совместные деловые форумы, ярмарки, выставки. Китайская международная импортная выставка – отличный пример. Российские компании участвуют в CIIE уже пятый год, и с уверенностью можно сказать, что это очень действенный инструмент для наращивания экспортных поставок на китайский рынок", – отметила Никишина.В торжественной церемонии открытия также приняли участие представитель Торгово-промышленной палаты России в КНР Илья Ложкин, представитель министерства сельского хозяйства РФ в КНР Дмитрий Клишин, председатель совета директоров российской торговой компании "Хуа Но Э Сян" Артем Шаров и представители российских экспортеров.Выставка продлится до 10 ноября.
https://ria.ru/20221103/vystavka-1828927796.html
https://ria.ru/20221102/lidery-1828650199.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), китай, россия, вероника никишина, шанхай
Российский экспортный центр (РЭЦ), Китай, Россия, Вероника Никишина, Шанхай
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Почти 30 российских компаний принимают участие в V Международной китайской выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022, которая открылась 5 ноября в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Российская экспозиция разместилась в пяти тематических павильонах: "Продукты питания и АПК", "Потребительские товары – Сувенирные и ювелирные изделия", "Потребительские товары – Косметика и бытовая химия", "Медицина" и "Услуги". Общая площадь экспозиции более 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На коллективной экспозиции Made in Russia представлен широкий ассортимент российской продукции: кондитерские изделия, напитки, замороженные продукты, продукция сельского хозяйства, диетическое и специальное питание, а также средства уходовой косметики, бытовая химия, современное высокотехнологичное медицинское оборудование, средства эстетической медицины, витамины и БАДы, сувенирные изделия и украшения ручной работы, выполненные из бивня мамонта.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в своем обращении на церемонии открытия российской экспозиции подчеркнула особую значимость CIIE как действующего инструмента для наращивания экспортных поставок на китайский рынок.
"Китай был и остается главным внешнеторговым партнером России. За 2021 год товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 миллиардов долларов. За первые 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос ещё на 31%. Большую отдачу приносят совместные деловые форумы, ярмарки, выставки. Китайская международная импортная выставка – отличный пример. Российские компании участвуют в CIIE уже пятый год, и с уверенностью можно сказать, что это очень действенный инструмент для наращивания экспортных поставок на китайский рынок", – отметила Никишина.
В торжественной церемонии открытия также приняли участие представитель Торгово-промышленной палаты России в КНР Илья Ложкин, представитель министерства сельского хозяйства РФ в КНР Дмитрий Клишин, председатель совета директоров российской торговой компании "Хуа Но Э Сян" Артем Шаров и представители российских экспортеров.
Выставка продлится до 10 ноября.