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Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели - РИА Новости, 07.11.2022
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Новости Подмосковья
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Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели
Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели - РИА Новости, 07.11.2022
Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели
Все региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей, предусмотренные для мобилизованных военнослужащих, поступят до конца недели, сообщил на заседании... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:25
2022-11-07T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОГОРСК, 7 ноя – РИА Новости. Все региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей, предусмотренные для мобилизованных военнослужащих, поступят до конца недели, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв."Все выплаты практически завершены, тем кому не поступила, в ручном режиме до конца недели их произведем", - сказал Воробьев.Он также добавил, что до конца недели планируется решить практически все вопросы, касающиеся обмундирования.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, частичная мобилизация в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Частичная мобилизация в России
12:25 07.11.2022
 

Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОГОРСК, 7 ноя – РИА Новости. Все региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей, предусмотренные для мобилизованных военнослужащих, поступят до конца недели, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Все выплаты практически завершены, тем кому не поступила, в ручном режиме до конца недели их произведем", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что до конца недели планируется решить практически все вопросы, касающиеся обмундирования.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:45Новости Подмосковья
Воробьев: более 65% мобилизованных в области получили региональную выплату
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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