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Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели
Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели - РИА Новости, 07.11.2022
Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели
Все региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей, предусмотренные для мобилизованных военнослужащих, поступят до конца недели, сообщил на заседании... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:25
2022-11-07T12:25
2022-11-07T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОГОРСК, 7 ноя – РИА Новости. Все региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей, предусмотренные для мобилизованных военнослужащих, поступят до конца недели, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв."Все выплаты практически завершены, тем кому не поступила, в ручном режиме до конца недели их произведем", - сказал Воробьев.Он также добавил, что до конца недели планируется решить практически все вопросы, касающиеся обмундирования.
https://ria.ru/20221027/vyplaty-1827250103.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, частичная мобилизация в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Частичная мобилизация в России