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Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели

Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели - РИА Новости, 07.11.2022

Все регвыплаты мобилизованным в Подмосковье поступят до конца недели

Все региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей, предусмотренные для мобилизованных военнослужащих, поступят до конца недели, сообщил на заседании... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:25

2022-11-07T12:25

2022-11-07T12:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОГОРСК, 7 ноя – РИА Новости. Все региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей, предусмотренные для мобилизованных военнослужащих, поступят до конца недели, сообщил на заседании правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв."Все выплаты практически завершены, тем кому не поступила, в ручном режиме до конца недели их произведем", - сказал Воробьев.Он также добавил, что до конца недели планируется решить практически все вопросы, касающиеся обмундирования.

https://ria.ru/20221027/vyplaty-1827250103.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, частичная мобилизация в россии