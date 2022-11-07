https://ria.ru/20221107/rasselenie-1829571855.html

Хабаровскому краю выделили допсредства на расселение аварийного фонда

Хабаровскому краю выделили допсредства на расселение аварийного фонда - РИА Новости, 07.11.2022

Хабаровскому краю выделили допсредства на расселение аварийного фонда

Федеральный центр выделил дополнительные средства под удорожание по программе расселения ветхого аварийного фонда жилья, в октябре получен транш из более 600... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:33

2022-11-07T09:33

2022-11-07T09:33

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

общество

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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Федеральный центр выделил дополнительные средства под удорожание по программе расселения ветхого аварийного фонда жилья, в октябре получен транш из более 600 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Мы взяли на себя обязательства завершить программу переселения из аварийного фонда на год раньше: планировали в 2024 году, а сделаем в следующем. Более 2,5 тысяч жителей края уже улучшили свои жилищные условия. Федеральный центр, учитывая, что мы идем с опережением, нам выделяет дополнительные средства под удорожание. В октябре мы получили почти 635 миллионов рублей на 2023 год", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в следующем году переедут в благоустроенное жилье 1820 человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 29,35 тысячи квадратных метров. Он отметил, что при этом правительство России ведет подготовку новой программы переселения из аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2018 года. В Хабаровском крае 733 таких домов (220 тысяч "квадратов" жилфонда), где проживает 13 тысяч человек, уточнил глава региона. Большая часть домов находится в Хабаровске. Губернатор в понедельник на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций напомнил, что зампред правительства РФ Марат Хуснуллин объявил, что в ближайшие два года на решение этих вопросов предусмотрено 45 миллиардов рублей."Мы будем использовать предоставленную правительством страны возможность по максимуму. Ведь среди объектов, подходящих под расселение, значатся дома по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске и в поселке Берлин Комсомольска-на-Амуре", - пояснил губернатор.Как доложила губернатору на совещании и. о. министра ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова, к началу ноября целевые показатели последних трех лет достигли 133%. В цифрах – это свыше 43 тысяч "квадратов". При этом более трети уже расселенного жилья признано таковым после 2017 года. В итоге, к концу 2023 года всего будет расселено свыше 72,39 тысячи "квадратов" и 4345 человек станут обладателями благоустроенных квартир, рассказала глава ведомства.По данным регионального кабмина, на территории Хабаровского края успешно реализуется сразу несколько региональных проектов, в том числе "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Последняя программа реализуется через Фонд содействия реформированию ЖКХ.Что же касается других, не менее важных краевых проектов, направленных на повышение комфорта городской среды и экологию, то они также реализуются по утвержденным планам. За три года благоустроено 388 общественных пространств. К концу текущего года – еще 93 территории. По программе "1 000 дворов на Дальнем Востоке" в девяти городах и поселках новый облик получат 160 дворов, на 140 из них работы уже завершены, рассказал губернатор. Также, серьезные успехи демонстрирует проект "Чистая вода". По программе в 2024 году система водоснабжения в Бикине будет полностью реконструирована. По словам главы региона, этот вопрос не удавалось сдвинуть с мертвой точки последние 10 лет.Дегтярев продолжает практику личного ведения оперативных штабов, на них он принимает доклады членов правительства о ситуации в основных сферах, ставит цели и задачи на будущее, отчитывается публично о реализации волнующих людей задач.

https://ria.ru/20221102/znak-1828575510.html

https://ria.ru/20221101/byudzhet-1828325491.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев, общество