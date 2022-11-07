https://ria.ru/20221107/rakety-1829744447.html

Япония модернизирует ракеты средней дальности

Япония модернизирует ракеты средней дальности - РИА Новости, 07.11.2022

Япония модернизирует ракеты средней дальности

Япония намерена модернизировать ракеты средней дальности к 2029 году для перехвата гиперзвукового оружия, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:43

2022-11-07T17:43

2022-11-07T17:44

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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Япония намерена модернизировать ракеты средней дальности к 2029 году для перехвата гиперзвукового оружия, сообщило агентство Киодо.Министерство обороны Японии намерено к 2029 году модернизировать имеющиеся на вооружении сухопутных сил самообороны ракеты "земля-воздух" средней дальности для того, чтобы они могли сбивать гиперзвуковое оружие.Модернизация направлена на то, чтобы ракеты могли прогнозировать траекторию полета гиперзвукового оружия, а также отслеживать его. Начало работ может начаться в 2023 году, к 2026 году будет обновлено программное обеспечение, затем будут улучшены способности радаров по распознаванию и к 2029 году может быть начато массовое производство таких ракет.Ракеты средней дальности класса типа 3 "земля-воздух" "Chu-SAM" используются в японском РЗК. Дальность полета этих ракет составляет 50 километров, высота – 10.Министерство обороны Японии ранее начало рассматривать вопрос об обеспечении сил самообороны за 10 лет 1500 ракетами большой дальности, способными атаковать базы противника, находясь вне зоны поражения.Для укрепления так называемой обороноспособности ответных мер, которые подразумевают поражение баз противника, откуда может быть нанесет ракетный удар, из точки вне зоны досягаемости, Япония приступила к модифицированию "противокорабельных ракет типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile. Эти ракеты смогут поражать противника из зоны за пределами досягаемости его вооружений. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Ими могут оснастить корабли и истребители.Если сейчас пуск ракет "типа 12" осуществляется с земли, то их следующее поколение может быть выпущено также и с истребителей, и с кораблей. Дальность полета будет увеличена с нынешних нескольких сотен километров до 1000 километров, что позволит им достигать целей в материковом Китае. Япония настаивает, что этот вид вооружений преследует исключительно цели сдерживания. Такая дальность позволит наносить удары из районов, находящихся вне зоны поражения вооружениями противника.Однако оснащение ими сил самообороны начнется не ранее 2026 года с тем, чтобы приблизительно в течение 10 лет их число достигло 1500.До 2026 года, когда начнется обеспечение сил самообороны этими ракетами, правительство Японии намерено приобрести ракеты "Томагавк" для укрепления обороноспособности и сил сдерживания на период до 2026 года. Вопрос прорабатывается правительством и правящей коалицией Японии и правительством США.Также с 2026 года Япония ввиду намерения использовать удаленные острова в оборонных ведет разработку высокоскоростных и гиперзвуковых ракет с дальностью более 1000 километров.Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов США), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны. При этом сумма 5,595 триллиона не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов иен).К этим необнародованным расходам относятся траты на программу разработки ракет stand-off missile, в рамках которой планируется значительно увеличить дальность полета ракет "земля-корабль". Именно эта статья стала одной из самых расходных в бюджете на текущий год – на нее планировалось выделить более 30 миллиардов иен (более 200 миллионов долларов).

https://ria.ru/20221104/yaponiya-1829166332.html

https://ria.ru/20221106/yaponiya-1829419482.html

https://ria.ru/20221029/raketa-1827729143.html

https://ria.ru/20221106/yaponiya-1829432647.html

https://ria.ru/20221102/uscherb-1828550515.html

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в мире, япония, сша, китай, министерство обороны японии