https://ria.ru/20221107/puteshestviya-1829667709.html
Эксперт назвал причину сокращения числа турагентств в России
Эксперт назвал причину сокращения числа турагентств в России - РИА Новости, 07.11.2022
Эксперт назвал причину сокращения числа турагентств в России
Турагентства в России в этом году начали закрываться из-за сокращения продаж зарубежных путевок, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:42
2022-11-07T18:42
2022-11-07T18:42
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Турагентства в России в этом году начали закрываться из-за сокращения продаж зарубежных путевок, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Тенденция на сокращение турагентской аудитории в целом присутствует давно, с приходом в нашу жизнь информационных технологий. Но в этом году она особенно усилилась, так как сократился объем реализации путевок по зарубежным направлениям", — сказал Уманский.Глава РСТ отметил, что в зависимости от сезона турагентства могут как быстро закрываться, так и открываться вновь. "Это бизнес, который способен уходить в "домашний режим", а потом восстанавливаться к сезону. Однако нужно принять, что есть предпосылки к сокращению, и в длинной перспективе количество компаний будет уменьшаться", — добавил он, уточнив, что на их смену приходят онлайн-агрегаторы.Уманский отметил, что сегодня около половины путешественников для организации поездки обращаются к профессионалам, а 90 процентов продаж туроператоров идут через агентства."На массовых направлениях, таких как Турция, Таиланд, Египет, доля турагентств превалирующая и составляет около 80 процентов. Если брать самостоятельные направления, в том числе европейские, то их доля меньше — порядка 20-30 процентов", — говорит эксперт. Почти все международные круизы покупаются через фирмы, российские — в десяти процентах случаев. По его словам, примерно половина путешественников для организации поездки сейчас пользуется услугами турфирм.По данным геосервиса 2ГИС, которые имеются в распоряжении агентства, за последний год общее количество офисов турагентств в городах России с населением свыше миллиона человек сократилось на 11 процентов.
https://ria.ru/20221107/zheleznovodsk-1828912523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Эксперт назвал причину сокращения числа турагентств в России
РСТ: турагентства в России закрываются из-за сокращения продаж путевок за рубеж
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Турагентства в России в этом году начали закрываться из-за сокращения продаж зарубежных путевок, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Тенденция на сокращение турагентской аудитории в целом присутствует давно, с приходом в нашу жизнь информационных технологий. Но в этом году она особенно усилилась, так как сократился объем реализации путевок по зарубежным направлениям", — сказал Уманский.
Глава РСТ отметил, что в зависимости от сезона турагентства могут как быстро закрываться, так и открываться вновь. "Это бизнес, который способен уходить в "домашний режим", а потом восстанавливаться к сезону. Однако нужно принять, что есть предпосылки к сокращению, и в длинной перспективе количество компаний будет уменьшаться", — добавил он, уточнив, что на их смену приходят онлайн-агрегаторы.
Уманский отметил, что сегодня около половины путешественников для организации поездки обращаются к профессионалам, а 90 процентов продаж туроператоров идут через агентства.
"На массовых направлениях, таких как Турция
, Таиланд
, Египет
, доля турагентств превалирующая и составляет около 80 процентов. Если брать самостоятельные направления, в том числе европейские, то их доля меньше — порядка 20-30 процентов", — говорит эксперт. Почти все международные круизы покупаются через фирмы, российские — в десяти процентах случаев. По его словам, примерно половина путешественников для организации поездки сейчас пользуется услугами турфирм.
По данным геосервиса 2ГИС, которые имеются в распоряжении агентства, за последний год общее количество офисов турагентств в городах России с населением свыше миллиона человек сократилось на 11 процентов.