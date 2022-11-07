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На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
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На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов
На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов - РИА Новости, 07.11.2022
На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов
Спасатели помогли группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области, сообщила региональная поисково-спасательная служба. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:46
2022-11-07T11:44
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туризм
новости - туризм
челябинская область
туристы
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели помогли группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области, сообщила региональная поисково-спасательная служба.По информации ведомства, при спуске в пещеру Малый Жемеряк в Увельском районе в узком труднопроходимом вертикальном колодце застряла туристка. При этом отмечается, что два ребенка и пять взрослых из ее группы уже успели спуститься на дно пещеры и оказались отрезаны от выхода.Попытки освободить застрявшую были безуспешными, после чего пять человек, оставшиеся на поверхности у входа, обратились по телефону за помощью к спасателям."Дежурная смена Троицкого отряда при помощи альпинистского снаряжения деблокировала и подняла из пещеры пострадавшую, а затем по одному и остальных участников спелеологической экскурсии. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась, в этом ЧП серьезных травм удалось избежать", — говорится в сообщении.
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туризм, новости - туризм, челябинская область, туристы, урал
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Челябинская область, туристы, Урал
10:46 07.11.2022 (обновлено: 11:44 07.11.2022)
 
На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов

В Челябинской области спасатели эвакуировали застрявшую в пещере группу туристов

© Поисково-спасательная служба Челябинской областиСпасатели помогают группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области. Кадр видео
Спасатели помогают группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области. Кадр видео
© Поисково-спасательная служба Челябинской области
Спасатели помогают группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели помогли группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области, сообщила региональная поисково-спасательная служба.
По информации ведомства, при спуске в пещеру Малый Жемеряк в Увельском районе в узком труднопроходимом вертикальном колодце застряла туристка. При этом отмечается, что два ребенка и пять взрослых из ее группы уже успели спуститься на дно пещеры и оказались отрезаны от выхода.
Попытки освободить застрявшую были безуспешными, после чего пять человек, оставшиеся на поверхности у входа, обратились по телефону за помощью к спасателям.
"Дежурная смена Троицкого отряда при помощи альпинистского снаряжения деблокировала и подняла из пещеры пострадавшую, а затем по одному и остальных участников спелеологической экскурсии. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась, в этом ЧП серьезных травм удалось избежать", — говорится в сообщении.
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