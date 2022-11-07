https://ria.ru/20221107/puteshestviya-1829584594.html

На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов

На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов - РИА Новости, 07.11.2022

На Урале спасатели эвакуировали застрявших в пещере туристов

Спасатели помогли группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области, сообщила региональная поисково-спасательная служба. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:46

2022-11-07T10:46

2022-11-07T11:44

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели помогли группе путешественников, застрявших в пещере в Челябинской области, сообщила региональная поисково-спасательная служба.По информации ведомства, при спуске в пещеру Малый Жемеряк в Увельском районе в узком труднопроходимом вертикальном колодце застряла туристка. При этом отмечается, что два ребенка и пять взрослых из ее группы уже успели спуститься на дно пещеры и оказались отрезаны от выхода.Попытки освободить застрявшую были безуспешными, после чего пять человек, оставшиеся на поверхности у входа, обратились по телефону за помощью к спасателям."Дежурная смена Троицкого отряда при помощи альпинистского снаряжения деблокировала и подняла из пещеры пострадавшую, а затем по одному и остальных участников спелеологической экскурсии. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась, в этом ЧП серьезных травм удалось избежать", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221107/zheleznovodsk-1828912523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, челябинская область, туристы, урал