https://ria.ru/20221107/proizvodstvo-1829707177.html

Во Франции объяснили, почему европейские производители слабее американских

Во Франции объяснили, почему европейские производители слабее американских - РИА Новости, 07.11.2022

Во Франции объяснили, почему европейские производители слабее американских

Разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:21

в мире

франция

сша

минфин франции

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке, заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр в интервью изданию Echos в понедельник."Наше производство уже страдает от потери конкурентоспособности из-за разницы в цене на энергию в США и в Европе. Огромные субсидии, которые предполагает закон о сокращении инфляции США (Inflation Reduction Act) и конкуренция со стороны Китая, также субсидирующего бизнес, угрожает еще больше усилить этот разрыв", - сказал Ле Мэр.Министр отметил, что необходим скорейший скоординированный ответ ЕС на эти меры, в том числе, подача жалобы в ВТО, не исключив действий Франции в одностороннем порядке."Мы рассмотрим все рычаги, которые есть в нашем распоряжении. Европа должна защищать свои интересы. Никто не преподнесет нам подарков – ни Китай, ни США", - сказал он.Ле Мэр отметил, что настоящей угрозой для ЕС является промышленный спад."На ЕС в данный момент приходится 17% мировой экономики. В 1990 году было 25%. Китай также представляет 17% мировой экономики сегодня, а в 1990 году было 3%. Настоящая угроза для ЕС – это технологическое, промышленное и экономическое отставание, которое откроет незанятое поле для Китая и США", - добавил он.Ранее в понедельник еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

https://ria.ru/20221107/politika-1828650767.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, сша, минфин франции, брюно ле мэр