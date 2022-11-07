Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях
Сенатор Пушков назвал Джонсона хладнокровным политиком с русскими корнями
© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – хладнокровный политик, скрывающийся за "образом лохматого увальня", такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров.
"В отличие от того, что многие о нем (Джонсоне – Прим. ред.) думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Именно по этой причине, считает Пушков, Джонсон не стал ввязываться в борьбу за пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Сенатор также вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда тот возглавлял МИД Великобритании. В этот момент политик готовился к визиту к Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии поездки Джонсон "рассказывал о одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России". Однако в настоящее время подобных заявлений от него не услышать, констатировал Пушков.
После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность остались бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже объявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. Это привело к назначению Риши Сунака на роль главы правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.