Рейтинг@Mail.ru
Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/proiskhozhdenie-1829548101.html
Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях
Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях - РИА Новости, 07.11.2022
Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – хладнокровный политик, скрывающийся за "образом лохматого увальня", такое мнение выразил российский... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T01:17
2022-11-07T01:17
в мире
борис джонсон
алексей пушков
великобритания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – хладнокровный политик, скрывающийся за "образом лохматого увальня", такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров."В отличие от того, что многие о нем (Джонсоне – Прим. ред.) думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Именно по этой причине, считает Пушков, Джонсон не стал ввязываться в борьбу за пост премьер-министра Соединенного Королевства.Сенатор также вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда тот возглавлял МИД Великобритании. В этот момент политик готовился к визиту к Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии поездки Джонсон "рассказывал о одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России". Однако в настоящее время подобных заявлений от него не услышать, констатировал Пушков.После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность остались бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже объявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. Это привело к назначению Риши Сунака на роль главы правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.
https://ria.ru/20221106/dzhonson-1829472437.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b3984a150a23d78a197a6239e0f4e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, алексей пушков, великобритания, россия
В мире, Борис Джонсон, Алексей Пушков, Великобритания, Россия
01:17 07.11.2022
 
Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях

Сенатор Пушков назвал Джонсона хладнокровным политиком с русскими корнями

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – хладнокровный политик, скрывающийся за "образом лохматого увальня", такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров.
"В отличие от того, что многие о нем (Джонсоне – Прим. ред.) думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Именно по этой причине, считает Пушков, Джонсон не стал ввязываться в борьбу за пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Сенатор также вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда тот возглавлял МИД Великобритании. В этот момент политик готовился к визиту к Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии поездки Джонсон "рассказывал о одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России". Однако в настоящее время подобных заявлений от него не услышать, констатировал Пушков.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 14:10
СМИ узнали причину отказа Бориса Джонсона от борьбы за пост премьера
После ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность остались бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже объявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. Это привело к назначению Риши Сунака на роль главы правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году.
 
В миреБорис ДжонсонАлексей ПушковВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала