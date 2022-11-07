https://ria.ru/20221107/prestuplenie-1829554801.html
В США назвали тягчайшее преступление Байдена
В США назвали тягчайшее преступление Байдена - РИА Новости, 07.11.2022
В США назвали тягчайшее преступление Байдена
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против США. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T06:15
2022-11-07T06:15
2022-11-07T10:29
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против США.Речь идет о мигрантах из Мексики, нелегально пересекающих американскую границу.Корреспонденту Fox News Биллу Мелуджину удалось запечатлеть ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. "Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз", - рассказал репортер. Люди, продолжает он, единой ровной линией пересекают Рио-Гранде, не встречая никакого сопротивления на другом берегу. Мигранты знают, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на американскую землю, их пропустят, отмечается в репортаже.Такое отношение к мигрантам — "тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против нашей страны", - заявил Карлсон.Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. По утверждению градоначальника, в город уже прибыли более 17 тысяч беженцев, в основном из Южной Америки, которых доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США начиная с апреля 2022 года.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг исторического максимума цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.Согласно данным пограничной службы США, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой, в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021 года.
https://ria.ru/20220830/immigratsiya-1813235289.html
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в мире, сша, джо байден, такер карлсон, южная америка, латинская америка, мигранты
В мире, США, Джо Байден, Такер Карлсон, Южная Америка, Латинская Америка, Мигранты
06:15 07.11.2022 (обновлено: 10:29 07.11.2022)
В США назвали тягчайшее преступление Байдена
Ведущий Fox Карлсон назвал наплыв мигрантов тягчайшим преступлением президента США Байдена
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал
наплыв мигрантов тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против США.
Речь идет о мигрантах из Мексики
, нелегально пересекающих американскую границу.
Корреспонденту Fox News Биллу Мелуджину удалось запечатлеть ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. "Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз", - рассказал репортер. Люди, продолжает он, единой ровной линией пересекают Рио-Гранде, не встречая никакого сопротивления на другом берегу. Мигранты знают, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на американскую землю, их пропустят, отмечается в репортаже.
Такое отношение к мигрантам — "тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против нашей страны", - заявил Карлсон.
Ранее мэр Нью-Йорка
Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. По утверждению градоначальника, в город уже прибыли более 17 тысяч беженцев, в основном из Южной Америки
, которых доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США начиная с апреля 2022 года.
Миграционный поток из стран Латинской Америки
в направлении США достиг исторического максимума цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
Согласно данным пограничной службы США, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой, в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021 года.