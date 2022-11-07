https://ria.ru/20221107/pozhar-1829784880.html
В США загорелся химзавод
В США загорелся химзавод - РИА Новости, 07.11.2022
В США загорелся химзавод
Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:26
2022-11-07T19:26
2022-11-07T20:00
в мире
джорджия
сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных пунктов, сообщил совет округа Глинн.Пожар, по его данным, удалось локализовать, однако спасательные службы обеспокоены возможной сменой направления ветра."Завод эвакуирован. В радиусе трех миль жителям предписано укрыться на месте. Одномильная зона подлежит эвакуации", - сказано в сообщении.Под эвакуацию попали три населенных пункта.В борьбе с огнем легко пострадал один из пожарных. Власти сообщили, что ждут естественного выгорания локализованного пожара.
https://ria.ru/20221106/pozhar-1829416109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных пунктов, сообщил совет округа Глинн.
Пожар, по его данным, удалось локализовать, однако спасательные службы обеспокоены возможной сменой направления ветра.
"Завод эвакуирован. В радиусе трех миль жителям предписано укрыться на месте. Одномильная зона подлежит эвакуации", - сказано в сообщении.
Под эвакуацию попали три населенных пункта.
В борьбе с огнем легко пострадал один из пожарных. Власти сообщили, что ждут естественного выгорания локализованного пожара.