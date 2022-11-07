https://ria.ru/20221107/pozhar-1829784880.html

В США загорелся химзавод

В США загорелся химзавод - РИА Новости, 07.11.2022

В США загорелся химзавод

Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:26

2022-11-07T19:26

2022-11-07T20:00

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных пунктов, сообщил совет округа Глинн.Пожар, по его данным, удалось локализовать, однако спасательные службы обеспокоены возможной сменой направления ветра."Завод эвакуирован. В радиусе трех миль жителям предписано укрыться на месте. Одномильная зона подлежит эвакуации", - сказано в сообщении.Под эвакуацию попали три населенных пункта.В борьбе с огнем легко пострадал один из пожарных. Власти сообщили, что ждут естественного выгорания локализованного пожара.

https://ria.ru/20221106/pozhar-1829416109.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джорджия, сша