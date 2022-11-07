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В США загорелся химзавод - РИА Новости, 07.11.2022
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В США загорелся химзавод
В США загорелся химзавод - РИА Новости, 07.11.2022
В США загорелся химзавод
Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:26
2022-11-07T20:00
в мире
джорджия
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных пунктов, сообщил совет округа Глинн.Пожар, по его данным, удалось локализовать, однако спасательные службы обеспокоены возможной сменой направления ветра."Завод эвакуирован. В радиусе трех миль жителям предписано укрыться на месте. Одномильная зона подлежит эвакуации", - сказано в сообщении.Под эвакуацию попали три населенных пункта.В борьбе с огнем легко пострадал один из пожарных. Власти сообщили, что ждут естественного выгорания локализованного пожара.
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в мире, джорджия, сша
В мире, Джорджия, США
19:26 07.11.2022 (обновлено: 20:00 07.11.2022)
 
В США загорелся химзавод

В США на химзаводе прогремела серия взрывов и возник сильный пожар

© Фото : Glynn County Board of CommissionersПожар на заводе Symrise в США
Пожар на заводе Symrise в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Glynn County Board of Commissioners
Пожар на заводе Symrise в США
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Серия взрывов и сильный пожар на химическом заводе в американском штате Джорджия заставил власти провести эвакуацию предприятия и прилегающих к нему населенных пунктов, сообщил совет округа Глинн.
Пожар, по его данным, удалось локализовать, однако спасательные службы обеспокоены возможной сменой направления ветра.
"Завод эвакуирован. В радиусе трех миль жителям предписано укрыться на месте. Одномильная зона подлежит эвакуации", - сказано в сообщении.
Под эвакуацию попали три населенных пункта.
В борьбе с огнем легко пострадал один из пожарных. Власти сообщили, что ждут естественного выгорания локализованного пожара.
Сгоревший электровелосипед, возгорание неисправной батареи которого спровоцировало пожар в здании на Манхэттене в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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