https://ria.ru/20221107/pozhar-1829783404.html
Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар
Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар - РИА Новости, 07.11.2022
Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар
Пожар площадью 800 квадратных метров тушат на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:18
2022-11-07T19:18
2022-11-07T19:18
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар площадью 800 квадратных метров тушат на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону."В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на мебельном производстве в городе Лакинске. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что на месте происшествия работают 14 единиц техники и 43 человека.
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РИА Новости
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происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар
Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар площадью 800 квадратов