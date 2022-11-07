https://ria.ru/20221107/pozhar-1829783404.html

Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар

Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар - РИА Новости, 07.11.2022

Во Владимирской области на мебельном производстве произошел пожар

Пожар площадью 800 квадратных метров тушат на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:18

2022-11-07T19:18

2022-11-07T19:18

происшествия

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар площадью 800 квадратных метров тушат на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону."В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на мебельном производстве в городе Лакинске. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что на месте происшествия работают 14 единиц техники и 43 человека.

https://ria.ru/20221107/pozhar-1829773563.html

владимирская область

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происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)