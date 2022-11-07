https://ria.ru/20221107/pozha-1829798689.html

Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар

Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар - РИА Новости, 07.11.2022

Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар

Пожар на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области локализован, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:08

2022-11-07T20:08

2022-11-07T20:08

происшествия

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области локализован, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону.Ранее в понедельник ведомство проинформировало, что крупный пожар произошел на мебельном производстве в городе Лакинске. Его площадь составила 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало."19.36 локализация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html

владимирская область

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)