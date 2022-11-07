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Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар - РИА Новости, 07.11.2022
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Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар
Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар - РИА Новости, 07.11.2022
Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар
Пожар на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области локализован, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:08
2022-11-07T20:08
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области локализован, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону.Ранее в понедельник ведомство проинформировало, что крупный пожар произошел на мебельном производстве в городе Лакинске. Его площадь составила 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало."19.36 локализация пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:08 07.11.2022
 
Во Владимирской области на мебельном производстве локализовали пожар

В ГУ МЧС сообщили о локализации пожара на мебельном производстве во Владимирской области

© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиПожар на мебельном производстве в Лакинске
Пожар на мебельном производстве в Лакинске - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
Пожар на мебельном производстве в Лакинске
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пожар на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области локализован, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону.
Ранее в понедельник ведомство проинформировало, что крупный пожар произошел на мебельном производстве в городе Лакинске. Его площадь составила 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
"19.36 локализация пожара", - говорится в сообщении.
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