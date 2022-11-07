https://ria.ru/20221107/poteryavshiesya-1829657290.html

Количество потерявшихся в лесах Подмосковья сократилось почти втрое

Количество потерявшихся в лесах Подмосковья сократилось почти втрое - РИА Новости, 07.11.2022

Количество потерявшихся в лесах Подмосковья сократилось почти втрое

Число потерявшихся в лесах Московской области по итогам первых двух осенних месяцев сократилось практически в три раза. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:54

2022-11-07T13:54

2022-11-07T13:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Число потерявшихся в лесах Московской области по итогам первых двух осенних месяцев сократилось практически в три раза.Согласно данным Комлесхоза, лидером по количеству потерявшихся в лесах заняло Шатурское лесничество – 48 человек. На втором месте антирейтинга расположилось Ступинское лесничество – 38 человек, замкнуло тройку лидеров Клинское лесничество – 34 человека."Этой осенью чаще терялись женщины, группы взрослых с детьми и пожилые люди с серьезными заболеваниями, в том числе после серьезных операций, с потерей памяти и больные диабетом и гипертоники", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20220623/navigatsiya-1797684429.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество