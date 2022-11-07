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Количество потерявшихся в лесах Подмосковья сократилось почти втрое
Количество потерявшихся в лесах Подмосковья сократилось почти втрое - РИА Новости, 07.11.2022
Количество потерявшихся в лесах Подмосковья сократилось почти втрое
Число потерявшихся в лесах Московской области по итогам первых двух осенних месяцев сократилось практически в три раза. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:54
2022-11-07T13:54
2022-11-07T13:54
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Число потерявшихся в лесах Московской области по итогам первых двух осенних месяцев сократилось практически в три раза.Согласно данным Комлесхоза, лидером по количеству потерявшихся в лесах заняло Шатурское лесничество – 48 человек. На втором месте антирейтинга расположилось Ступинское лесничество – 38 человек, замкнуло тройку лидеров Клинское лесничество – 34 человека."Этой осенью чаще терялись женщины, группы взрослых с детьми и пожилые люди с серьезными заболеваниями, в том числе после серьезных операций, с потерей памяти и больные диабетом и гипертоники", - отмечается в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Число потерявшихся в лесах Московской области по итогам первых двух осенних месяцев сократилось практически в три раза.
"За первые два осенних месяца этого года не смогли самостоятельно найти дорогу домой из леса 393 человека, 84 – в сентябре и 309 - в октябре. В 2021 году было зафиксировано 985 заблудившихся в сентябре и 118 в октябре", - приводятся слова зампреда Подмосковья Георгия Филлимонова.
Согласно данным Комлесхоза, лидером по количеству потерявшихся в лесах заняло Шатурское лесничество – 48 человек. На втором месте антирейтинга расположилось Ступинское лесничество – 38 человек, замкнуло тройку лидеров Клинское лесничество – 34 человека.
"Этой осенью чаще терялись женщины, группы взрослых с детьми и пожилые люди с серьезными заболеваниями, в том числе после серьезных операций, с потерей памяти и больные диабетом и гипертоники", - отмечается в релизе.