https://ria.ru/20221107/politika-1829727997.html

В Калужской области усилят блок информационной политики

В Калужской области усилят блок информационной политики - РИА Новости, 07.11.2022

В Калужской области усилят блок информационной политики

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел ряд структурных изменений в правительстве региона для усиления работы власти, в частности, в сфере... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:12

2022-11-07T17:12

2022-11-07T17:14

калужская область

политика

владислав шапша

сергей кириенко

калужская область

россия

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КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел ряд структурных изменений в правительстве региона для усиления работы власти, в частности, в сфере информационной политики - с целью предоставления людям достоверной информации и защиты от фейков, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша сообщил о некоторых решениях, направленных на усиление работы региональной власти в важных для общества сферах.Одно из них касается работы с молодежью. Как отметил глава региона, нынешняя молодежь – очень перспективна, она раскрывает свои таланты и смело смотрит в будущее. "Мы должны поддержать этот импульс. Такой запрос от общества есть. Принял решение выделить управление молодежной политики в самостоятельную структуру. Руководить ей будет действующий начальник управления Михаил Александрович Артамонов", - сказал Шапша.Обращаясь к министру внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олегу Калугину, губернатор акцентировал внимание на том, что в мире все сильнее пытаются раскачать и обострить политическую стабильность в России, делая ставки на многонациональный народ России. "Ваша задача - сконцентрироваться на укреплении и развитии межнационального согласия. Это важнейшая, первостепенная государственная задача", - сказал губернатор.Владислав Шапша подчеркнул, что необходимо также усилить блок информационной политики."Мы прекрасно видим, что идет информационно-психологическая война против России. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко прямо об этом говорит. Враждебные государства даже не скрывают это. Мы должны вести самостоятельную, уверенную информационную политику. Предоставлять жителям Калужской области объективную, достоверную информацию о реальных позитивных изменениях в городе, регионе и стране, защитить их от фейков - наша задача", - сказал Владислав Шапша.Он сообщил о принятом им решении перевести блок медиа в ведение администрации губернатора области, ответственным будет начальник управления информационной политики – заместитель руководителя администрации губернатора Илья Зенов.

https://ria.ru/20221031/turizm-1828210723.html

https://ria.ru/20221003/shapsha-1821195338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владислав шапша, сергей кириенко, калужская область, россия