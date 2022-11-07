https://ria.ru/20221107/poliklinika-1829727926.html
Заммэра Ракова: детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы
Заммэра Ракова: детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы - РИА Новости, 07.11.2022
Заммэра Ракова: детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы
Новая детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы, она будет работать по новому московскому стандарту, медицинскую помощь в ней будут получать... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:17
2022-11-07T17:17
2022-11-07T17:17
анастасия ракова
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новая детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы, она будет работать по новому московскому стандарту, медицинскую помощь в ней будут получать более 10 тысяч маленьких пациентов, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По её словам, новое здание находится по адресу Головинское шоссе, дом 6А, строение 1. В построенный корпус переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, ранее располагавшийся на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Площадь корпуса составляет 5,3 тысячи квадратных метров и почти в пять раз превосходит площадь старой поликлиники. Также новое здание имеет собственную благоустроенную территорию с детской площадкой, отдельной и просторной колясочной.
https://ria.ru/20221101/moskva-1828411896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анастасия ракова , москва, здоровье - общество
Анастасия Ракова , Москва, Здоровье - Общество
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новая детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы, она будет работать по новому московскому стандарту, медицинскую помощь в ней будут получать более 10 тысяч маленьких пациентов, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем масштабное обновление амбулаторного звена — капитально ремонтируем поликлиники и строим новые здания. В октябре этого года мы открыли три новых поликлиники, построенных по новому московскому стандарту — к учреждениям в районах Кунцево и Савёловский добавилась детская поликлиника в Войковском районе. Она рассчитана на 320 посещений в смену. Начало работы нового корпуса позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для более 10 тысяч детей и подростков Северного административного округа столицы", — рассказала заммэра.
По её словам, новое здание находится по адресу Головинское шоссе, дом 6А, строение 1. В построенный корпус переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, ранее располагавшийся на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Площадь корпуса составляет 5,3 тысячи квадратных метров и почти в пять раз превосходит площадь старой поликлиники. Также новое здание имеет собственную благоустроенную территорию с детской площадкой, отдельной и просторной колясочной.
"Детская поликлиника построена в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы и полностью соответствует новому московскому стандарту. Наиболее посещаемые кабинеты размещаются на нижних этажах, а административные – на верхних. Расположение врачей организовано таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема для пациентов максимально комфортным", - отметила Ракова
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