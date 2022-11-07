https://ria.ru/20221107/poliklinika-1829727926.html

Заммэра Ракова: детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы

Заммэра Ракова: детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы - РИА Новости, 07.11.2022

Заммэра Ракова: детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы

Новая детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы, она будет работать по новому московскому стандарту, медицинскую помощь в ней будут получать... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:17

2022-11-07T17:17

2022-11-07T17:17

анастасия ракова

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новая детская поликлиника открылась в Войковском районе Москвы, она будет работать по новому московскому стандарту, медицинскую помощь в ней будут получать более 10 тысяч маленьких пациентов, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По её словам, новое здание находится по адресу Головинское шоссе, дом 6А, строение 1. В построенный корпус переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, ранее располагавшийся на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Площадь корпуса составляет 5,3 тысячи квадратных метров и почти в пять раз превосходит площадь старой поликлиники. Также новое здание имеет собственную благоустроенную территорию с детской площадкой, отдельной и просторной колясочной.

https://ria.ru/20221101/moskva-1828411896.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ракова , москва, здоровье - общество