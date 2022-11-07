https://ria.ru/20221107/pogoda-1829560332.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 07.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода и до плюс 4 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:11
2022-11-07T08:11
2022-11-07T08:11
общество
москва
погода
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 4 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами по области, преимущественно на востоке, - осадки, максимальная температура в столице - плюс 2 - плюс 4, по области - от нуля до плюс 5. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться до 750 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221104/kofein-1828956491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают до четырех градусов тепла