https://ria.ru/20221107/pogoda-1829560332.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 07.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода и до плюс 4 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:11

2022-11-07T08:11

2022-11-07T08:11

общество

москва

погода

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 4 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами по области, преимущественно на востоке, - осадки, максимальная температура в столице - плюс 2 - плюс 4, по области - от нуля до плюс 5. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться до 750 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20221104/kofein-1828956491.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода