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В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог
В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог - РИА Новости, 07.11.2022
В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог
Почти 7 тысяч километров подмосковных дорог было обработано противогололедными материалами минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:40
2022-11-07T11:40
2022-11-07T11:40
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Почти 7 тысяч километров подмосковных дорог было обработано противогололедными материалами минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."За ночь дорожные службы провели обработку больше 6,7 тысяч километров дорог, из них обработали свыше 2 тысяч километров опасных участков – съездов, мостов, путепроводов, эстакад и крутых поворотов. В работах были задействованы более 200 комбинированных дорожных машин. Сейчас работы ведутся по погодным условиям, ведётся круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что всего в зимний период планируется задействовать свыше 4,4 тысяч единиц специальной техники. Для обработки заготовлено около 1,8 миллионов тонн противгололёдных материалов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей гержик, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, погода
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