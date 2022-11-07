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В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог - РИА Новости, 07.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221107/podmoskove-1829608774.html
В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог
В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог - РИА Новости, 07.11.2022
В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог
Почти 7 тысяч километров подмосковных дорог было обработано противогололедными материалами минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:40
2022-11-07T11:40
новости подмосковья
алексей гержик
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городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Почти 7 тысяч километров подмосковных дорог было обработано противогололедными материалами минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."За ночь дорожные службы провели обработку больше 6,7 тысяч километров дорог, из них обработали свыше 2 тысяч километров опасных участков – съездов, мостов, путепроводов, эстакад и крутых поворотов. В работах были задействованы более 200 комбинированных дорожных машин. Сейчас работы ведутся по погодным условиям, ведётся круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что всего в зимний период планируется задействовать свыше 4,4 тысяч единиц специальной техники. Для обработки заготовлено около 1,8 миллионов тонн противгололёдных материалов.
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алексей гержик, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, погода
Новости Подмосковья, Алексей Гержик, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы, Погода
11:40 07.11.2022
 

В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкОткрытие развязки на Волоколамском шоссе
Открытие развязки на Волоколамском шоссе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Открытие развязки на Волоколамском шоссе
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Почти 7 тысяч километров подмосковных дорог было обработано противогололедными материалами минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"За ночь дорожные службы провели обработку больше 6,7 тысяч километров дорог, из них обработали свыше 2 тысяч километров опасных участков – съездов, мостов, путепроводов, эстакад и крутых поворотов. В работах были задействованы более 200 комбинированных дорожных машин. Сейчас работы ведутся по погодным условиям, ведётся круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
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Он добавил, что всего в зимний период планируется задействовать свыше 4,4 тысяч единиц специальной техники. Для обработки заготовлено около 1,8 миллионов тонн противгололёдных материалов.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство МосквыПогода
 
 
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