https://ria.ru/20221107/podmoskove-1829608774.html

В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог

В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог - РИА Новости, 07.11.2022

В Подмосковье антигололедными составами обработали 7 тысяч километров дорог

Почти 7 тысяч километров подмосковных дорог было обработано противогололедными материалами минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:40

2022-11-07T11:40

2022-11-07T11:40

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764551725_0:215:3229:2031_1920x0_80_0_0_4cdd4426396fbe37ff50a04be2da8583.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Почти 7 тысяч километров подмосковных дорог было обработано противогололедными материалами минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."За ночь дорожные службы провели обработку больше 6,7 тысяч километров дорог, из них обработали свыше 2 тысяч километров опасных участков – съездов, мостов, путепроводов, эстакад и крутых поворотов. В работах были задействованы более 200 комбинированных дорожных машин. Сейчас работы ведутся по погодным условиям, ведётся круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что всего в зимний период планируется задействовать свыше 4,4 тысяч единиц специальной техники. Для обработки заготовлено около 1,8 миллионов тонн противгололёдных материалов.

https://ria.ru/20221103/dvizhenie-1828982526.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей гержик, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, погода