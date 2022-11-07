https://ria.ru/20221107/ploschadka-1829570752.html

В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку

В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку - РИА Новости, 07.11.2022

В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку

Первую в Приморье "умную" спортивную площадку открыли в поселке Смоляниново, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:25

2022-11-07T09:25

2022-11-07T09:25

олег кожемяко

приморский край

находка

владивосток

олег матыцин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Первую в Приморье "умную" спортивную площадку открыли в поселке Смоляниново, сообщает региональное правительство."Площадка в Смоляниново стала первой из четырех, которые построят в Приморском крае благодаря федеральному проекту "Бизнес спринт (Я выбираю спорт)" и краевой программе "Развитие физической культуры и спорта". Еще три спортобъекта появятся в Находке, Владивостоке и Большом Камне", - говорится в сообщении.На площадке есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная зоны, беговая дорожка, трибуна на 100 мест, силовые тренажеры. С помощью QR-кода все желающие смогут посмотреть на своих телефонах видеоинструкции для тренировок.Объект запустили губернатор Олег Кожемяко и министр спорта России Олег Матыцин. Последний отметил, что с открытием площадки дети и их родители получат дополнительную возможность заниматься спортом. "Игры "Дети Азии" показали заинтересованность жителей края в этом и дали новый импульс развитию спорта в Приморье", – приводят власти слова Матыцина.Кожемяко добавил, что такие объекты станут хорошим стартом в подготовке районных команд к соревнованиям различного уровня. "Спортивное сообщество края прирастает все больше и больше. В 2023 году продолжим такую работу и проведем региональные игры "Дети Приморья", – сказал губернатор.В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20221106/blagoustroystvo-1829469407.html

приморский край

находка

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

олег кожемяко, приморский край, находка, владивосток, олег матыцин, общество