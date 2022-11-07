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В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку - РИА Новости, 07.11.2022
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В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку
В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку - РИА Новости, 07.11.2022
В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку
Первую в Приморье "умную" спортивную площадку открыли в поселке Смоляниново, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:25
2022-11-07T09:25
олег кожемяко
приморский край
находка
владивосток
олег матыцин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Первую в Приморье "умную" спортивную площадку открыли в поселке Смоляниново, сообщает региональное правительство."Площадка в Смоляниново стала первой из четырех, которые построят в Приморском крае благодаря федеральному проекту "Бизнес спринт (Я выбираю спорт)" и краевой программе "Развитие физической культуры и спорта". Еще три спортобъекта появятся в Находке, Владивостоке и Большом Камне", - говорится в сообщении.На площадке есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная зоны, беговая дорожка, трибуна на 100 мест, силовые тренажеры. С помощью QR-кода все желающие смогут посмотреть на своих телефонах видеоинструкции для тренировок.Объект запустили губернатор Олег Кожемяко и министр спорта России Олег Матыцин. Последний отметил, что с открытием площадки дети и их родители получат дополнительную возможность заниматься спортом. "Игры "Дети Азии" показали заинтересованность жителей края в этом и дали новый импульс развитию спорта в Приморье", – приводят власти слова Матыцина.Кожемяко добавил, что такие объекты станут хорошим стартом в подготовке районных команд к соревнованиям различного уровня. "Спортивное сообщество края прирастает все больше и больше. В 2023 году продолжим такую работу и проведем региональные игры "Дети Приморья", – сказал губернатор.В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20221106/blagoustroystvo-1829469407.html
приморский край
находка
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олег кожемяко, приморский край, находка, владивосток, олег матыцин, общество
Олег Кожемяко, Приморский край, Находка, Владивосток, Олег Матыцин, Общество
09:25 07.11.2022
 
В Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку

В поселке Смоляниново в Приморье открыли первую "умную" спортивную площадку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСпортивная площадка
Спортивная площадка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Спортивная площадка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Первую в Приморье "умную" спортивную площадку открыли в поселке Смоляниново, сообщает региональное правительство.
"Площадка в Смоляниново стала первой из четырех, которые построят в Приморском крае благодаря федеральному проекту "Бизнес спринт (Я выбираю спорт)" и краевой программе "Развитие физической культуры и спорта". Еще три спортобъекта появятся в Находке, Владивостоке и Большом Камне", - говорится в сообщении.
На площадке есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная зоны, беговая дорожка, трибуна на 100 мест, силовые тренажеры. С помощью QR-кода все желающие смогут посмотреть на своих телефонах видеоинструкции для тренировок.
Объект запустили губернатор Олег Кожемяко и министр спорта России Олег Матыцин. Последний отметил, что с открытием площадки дети и их родители получат дополнительную возможность заниматься спортом. "Игры "Дети Азии" показали заинтересованность жителей края в этом и дали новый импульс развитию спорта в Приморье", – приводят власти слова Матыцина.
Кожемяко добавил, что такие объекты станут хорошим стартом в подготовке районных команд к соревнованиям различного уровня. "Спортивное сообщество края прирастает все больше и больше. В 2023 году продолжим такую работу и проведем региональные игры "Дети Приморья", – сказал губернатор.
В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.
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Олег КожемякоПриморский крайНаходкаВладивостокОлег МатыцинОбщество
 
 
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