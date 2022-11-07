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В многоквартирных домах в Москве проверили около 80 процентов газовых плит - РИА Новости, 07.11.2022
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В многоквартирных домах в Москве проверили около 80 процентов газовых плит
В многоквартирных домах в Москве проверили около 80 процентов газовых плит - РИА Новости, 07.11.2022
В многоквартирных домах в Москве проверили около 80 процентов газовых плит
Порядка 80% газовых плит проверили с начала года в многоквартирных домах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:41
2022-11-07T09:41
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 80% газовых плит проверили с начала года в многоквартирных домах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Комплекса городского хозяйства держат на особом контроле вопросы газовой безопасности. Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде проводятся ежегодно, обязательно делаем диагностику состояния внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. С начала этого года проверили 80% газовых плит. Эти мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование, предупредить владельцев об опасности его использования. Во время проверки обязательно проводим инструктаж по технике безопасности и выдаем соответствующую памятку", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что информация о датах и времени проведения проверки газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах."Просим москвичей относиться с пониманием к проведению проверок и обеспечить доступ специалистов газового хозяйства в квартиры", - дополняется в сообщении.
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общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
09:41 07.11.2022
 
В многоквартирных домах в Москве проверили около 80 процентов газовых плит

В многоквартирных домах в Москве с начала года проверили около 80 процентов газовых плит

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 80% газовых плит проверили с начала года в многоквартирных домах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства держат на особом контроле вопросы газовой безопасности. Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде проводятся ежегодно, обязательно делаем диагностику состояния внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. С начала этого года проверили 80% газовых плит. Эти мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование, предупредить владельцев об опасности его использования. Во время проверки обязательно проводим инструктаж по технике безопасности и выдаем соответствующую памятку", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что информация о датах и времени проведения проверки газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
"Просим москвичей относиться с пониманием к проведению проверок и обеспечить доступ специалистов газового хозяйства в квартиры", - дополняется в сообщении.
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