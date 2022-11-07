https://ria.ru/20221107/parkovki-1829702817.html

В Москве хотят сделать парковки бесплатными для пенсионеров по выходным

В Москве хотят сделать парковки бесплатными для пенсионеров по выходным - РИА Новости, 07.11.2022

В Москве хотят сделать парковки бесплатными для пенсионеров по выходным

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов обратился к заммэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову с предложением предусмотреть возможность... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:08

2022-11-07T16:08

2022-11-07T16:27

общество

максим ликсутов

ярослав нилов

москва

госдума рф

парковка

платная парковка в москве

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов обратился к заммэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову с предложением предусмотреть возможность бесплатной парковки для пенсионеров в Москве по выходным на местах с повышенным тарифом, соответствующее обращение размещено в Telegram-канале парламентария.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что предельный тариф за платную парковку в Москве не увеличится, только на некоторых улицах стоимость парковки изменится в пределах существующей тарифной сетки."Прошу Вас (заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова) поручить проработать вопрос о том, чтобы предусмотреть для пенсионеров возможность бесплатной парковки по выходным дням на местах с повышенными тарифами (380 и 450 рублей в час)", - сообщается в документе.В конце декабря 2021 года тарифы на платную парковку изменились на 14% улиц в Москве, в частности, на 53 улицах в центре города стоимость самых загруженных парковок возросла до 450 рублей.

https://ria.ru/20221107/proezd-1829681332.html

https://ria.ru/20221007/parkovka-1822160002.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, максим ликсутов , ярослав нилов, москва, госдума рф, парковка, платная парковка в москве