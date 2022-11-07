https://ria.ru/20221107/parkovki-1829702817.html
В Москве хотят сделать парковки бесплатными для пенсионеров по выходным
В Москве хотят сделать парковки бесплатными для пенсионеров по выходным - РИА Новости, 07.11.2022
В Москве хотят сделать парковки бесплатными для пенсионеров по выходным
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов обратился к заммэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову с предложением предусмотреть возможность... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:08
2022-11-07T16:08
2022-11-07T16:27
общество
максим ликсутов
ярослав нилов
москва
госдума рф
парковка
платная парковка в москве
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов обратился к заммэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову с предложением предусмотреть возможность бесплатной парковки для пенсионеров в Москве по выходным на местах с повышенным тарифом, соответствующее обращение размещено в Telegram-канале парламентария.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что предельный тариф за платную парковку в Москве не увеличится, только на некоторых улицах стоимость парковки изменится в пределах существующей тарифной сетки."Прошу Вас (заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова) поручить проработать вопрос о том, чтобы предусмотреть для пенсионеров возможность бесплатной парковки по выходным дням на местах с повышенными тарифами (380 и 450 рублей в час)", - сообщается в документе.В конце декабря 2021 года тарифы на платную парковку изменились на 14% улиц в Москве, в частности, на 53 улицах в центре города стоимость самых загруженных парковок возросла до 450 рублей.
https://ria.ru/20221107/proezd-1829681332.html
https://ria.ru/20221007/parkovka-1822160002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, максим ликсутов , ярослав нилов, москва, госдума рф, парковка, платная парковка в москве
Общество, Максим Ликсутов , Ярослав Нилов, Москва, Госдума РФ, Парковка, Платная парковка в Москве
16:08 07.11.2022 (обновлено: 16:27 07.11.2022)
В Москве хотят сделать парковки бесплатными для пенсионеров по выходным
Депутат Нилов призвал сделать по выходным парковки для пенсионеров в Москве бесплатными