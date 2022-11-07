https://ria.ru/20221107/park-1829646522.html

Работы по созданию "Парка Яуза" в Москве выполнены на 60%

Работы по созданию "Парка Яуза" в Москве выполнены на 60% - РИА Новости, 07.11.2022

Работы по созданию "Парка Яуза" в Москве выполнены на 60%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% от общего объема работ по созданию на северо-востоке столицы "Парка Яуза", сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:16

2022-11-07T13:16

2022-11-07T13:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% от общего объема работ по созданию на северо-востоке столицы "Парка Яуза", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что при разработке концепции нового парка учитывались исторические и природные особенности территории.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на участке от улицы Широкая до Енисейской сделали променад, кафе и детские площадки, два спортивных кластера, зоны для занятий йогой и тихого отдыха. Провели реабилитацию пруда, на берегах обновили деревянные настилы и устроили дополнительные пирсы.В настоящее время ведется внутренняя отделка 16 павильонов, в которых будут располагаться кафе, прокаты, досуговый центр. Работы завершатся до конца года.

https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html

https://ria.ru/20220825/skeyt-park-1813153532.html

https://ria.ru/20220616/klaster-1795648745.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество