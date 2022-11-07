Работы по созданию "Парка Яуза" в Москве выполнены на 60%
© Пресс-служба департамента капремонта МосквыПарк Яуза
© Пресс-служба департамента капремонта Москвы
Парк Яуза
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% от общего объема работ по созданию на северо-востоке столицы "Парка Яуза", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается реализация масштабного проекта по формированию новой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В период с 2016 по 2022 годы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, в этом году работы прошли вдоль улицы Северодвинская и на участке от улицы Широкая до Енисейской. Сейчас проект реализован уже на 60%", - отметил Бирюков
Заммэра подчеркнул, что при разработке концепции нового парка учитывались исторические и природные особенности территории.
"Основные работы по благоустройству двух участков завершены. Обновили дорожно-тропиночную сеть, проложили велосипедную и беговую дорожки, поставили пункты проката спортивного инвентаря, беседки для отдыха и новые фонари, провели озеленение. Вдоль берега Яузы обустроили экотропы со смотровыми площадками, через реку перекинули шесть мостиков-переходов. Вдоль улицы Северодвинская появилось общественное пространство со сценой, амфитеатром, перголой с качелями, детской площадкой с фонтаном, ландшафтный парк и тропа здоровья", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на участке от улицы Широкая до Енисейской сделали променад, кафе и детские площадки, два спортивных кластера, зоны для занятий йогой и тихого отдыха. Провели реабилитацию пруда, на берегах обновили деревянные настилы и устроили дополнительные пирсы.
В настоящее время ведется внутренняя отделка 16 павильонов, в которых будут располагаться кафе, прокаты, досуговый центр. Работы завершатся до конца года.