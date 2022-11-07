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Упражнения для мозга человека: как развить, тренировать память взрослым и детям
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18:15 07.11.2022 (обновлено: 13:47 21.11.2023)
https://ria.ru/20221107/pamyat-1829757099.html
Упражнения для мозга: как улучшить память за пять минут в день
Упражнения для мозга человека: как развить, тренировать память взрослым и детям
Упражнения для мозга: как улучшить память за пять минут в день
Хорошая память и острый ум — не врожденные таланты человека, а навыки, которые можно развивать и тренировать как детям, так и взрослым. Для этого существуют... РИА Новости, 21.11.2023
2022-11-07T18:15
2023-11-21T13:47
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Хорошая память и острый ум — не врожденные таланты человека, а навыки, которые можно развивать и тренировать как детям, так и взрослым. Для этого существуют комплексы специальных упражнений и методов, направленных на улучшение мозговой деятельности и синхронизацию работы полушарий мозга.Тренировка мозга и памяти человекаКак и тело, мозг нуждается в тренировке. Многие задачи, которые раньше создавали новые нейронные связи, постепенно становятся рутиной и снижают способность мозга сосредотачиваться и концентрироваться на новом. Причина этому — нарушение межполушарного взаимодействия и отсутствие их равноценного развития.Нормализовать работу головного мозга помогает стремление человека обучаться новому, что образует новые нейронные связи. Но отсутствие "подпитки" для мозга тормозят процесс обучение, из-за ухудшения памяти, отсутствия быстрой реакции и способности к креативному мышлению. Эффективный способ восстановления и улучшения умственных и когнитивных способностей — выполнение специальных упражнений для тренировки головного мозга. Ежедневная тренировка способствует улучшению мозговой деятельности и, следовательно, когнитивных способностей человека, к которым относится мышление, память, речь, восприятие, воображение и внимание.ПользаКакую пользу дает гимнастика для мозга:Гимнастика для мозга часто назначается психотерапевтами для лечения неврозов, депрессии и эмоционального выгорания. Упражнения помогают переключиться от негативных мыслей, отвлечься и восстановить продуктивность человека.ОсобенностиТренировать мозг нужно всю жизнь, начиная с младенчества и продолжая в зрелом возрасте. По своему принципу гимнастика для улучшения памяти и мозговой деятельности одинакова как для детей, так и для взрослых, но имеет ряд особенностей.У взрослыхЗабывчивость, плохая ориентация в пространстве и общее снижение работоспособности могут наблюдаться у каждого человека старше 20 лет. Распространенными причинами могут быть вредные привычки, плохой сон и ненормированный рабочий график, приводящий к перегрузке мозга обилием информации. Чтобы нормализовать работу мозга и вернуть себе остроту интеллекта, нужно пересмотреть свой образ жизни, быть физически активным, уметь отдыхать и уделять по 5 минут в день на тематические упражнения.Также взрослым не нужно забывать о методах развития мозга для детей — упражнения на мелкую моторику, изучение стихов, пересказы и т. д.У детейОт степени развития межполушарных связей зависит успеваемость ребенка, правильная координация движений, общение со сверстниками, качество речи и эмоциональный интеллект. Начинать развитие новых нейронных узлов следует с 2-3 лет, когда мозг ребенка поглощает гораздо больше энергии, чем мозг взрослого.Основной и популярный способ развития мозга у детей — развивающие игры, сочетающие в себе действия для улучшения зрительно-моторной координации, концентрации внимания и моторики. Дополнительно на равноценное развитие полушарий мозга благоприятно влияет:Все это помогает улучшить межполушарное взаимодействие, влияющее на формирование здоровой самооценки и успешность ребенка. А стремление к изучению нового может стать полезной привычкой у ребенка, которая будет помогать ему в течение всей его жизни.Как развить памятьПамять тесно связана с другими когнитивными способностями, которые так же нуждаются в развитии. Поэтому к ее развитию следует подходить комплексно, выполняя специальные упражнения и изменяя свою повседневную жизнь с помощью других интересных способов, которые мы рассмотрим далее.Лучшие упражненияЗанятия необходимо проводить в спокойной обстановке. Длительность тренировки — от 5 до 20 минут. Также важно усложнять упражнения, увеличивая число повторений, добавляя дополнительные жесты, движения, звуки.Для мозгаСледующий комплекс упражнений нейрогимнастики был разработан американскими психологами Полом и Гейлом Деннисон на базе образовательной кинезиологии.Упражнение 1. "Кнопки мозга"Упражнение помогает "запустить" мозг и настроиться на работу.Упражнение 2. "Крюки"Упражнение 3. "Колено-локоть"Упражнение 4. "Слон"Упражнение выполнять медленно 3-5 раз левой рукой, прижатой к левому уху и столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху.Упражнение 5. "Зеркальное рисование"Дополнительные упражнения для максимального включения мозга в работу:Для памятиПростые и действенные упражнения для улучшения памяти:Другие методыКроме специальных упражнений существуют другие полезные способы, активирующие работу мозга и улучшающие память:Не менее важно — уметь отдыхать. Избегайте недосыпа и научитесь медитировать. Мозгу необходимы расслабление и отдых.Продукты для развития памяти и мозгаЧтобы мозг всегда был активным, важно следить за питанием. В ежедневном здоровом рационе должны присутствовать белки, полезные жиры и сложные углеводы. Также в меню можно включить следующие продукты, которые поддерживают мозговую активность:Также для активной мозговой деятельности важно поддерживать водный баланс, выпивая каждый день достаточное количество питьевой воды.ПрофилактикаДля ясного ума, хорошей памяти и активной работы мозга важно:Самое главное — тренироваться ежедневно. Только регулярные занятия дадут желаемый результат.
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здоровье
ЗОЖ, Здоровье

Упражнения для мозга: как улучшить память за пять минут в день

© Depositphotos.com / RawpixelМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Depositphotos.com / Rawpixel
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Оглавление
Хорошая память и острый ум — не врожденные таланты человека, а навыки, которые можно развивать и тренировать как детям, так и взрослым. Для этого существуют комплексы специальных упражнений и методов, направленных на улучшение мозговой деятельности и синхронизацию работы полушарий мозга.

Тренировка мозга и памяти человека

Как и тело, мозг нуждается в тренировке. Многие задачи, которые раньше создавали новые нейронные связи, постепенно становятся рутиной и снижают способность мозга сосредотачиваться и концентрироваться на новом. Причина этому — нарушение межполушарного взаимодействия и отсутствие их равноценного развития.
Нормализовать работу головного мозга помогает стремление человека обучаться новому, что образует новые нейронные связи. Но отсутствие "подпитки" для мозга тормозят процесс обучение, из-за ухудшения памяти, отсутствия быстрой реакции и способности к креативному мышлению.
© Fotolia / ktsdesignСтроение нейрона головного мозга
Строение нейрона головного мозга - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Fotolia / ktsdesign
Строение нейрона головного мозга
Эффективный способ восстановления и улучшения умственных и когнитивных способностей — выполнение специальных упражнений для тренировки головного мозга. Ежедневная тренировка способствует улучшению мозговой деятельности и, следовательно, когнитивных способностей человека, к которым относится мышление, память, речь, восприятие, воображение и внимание.

Польза

Какую пользу дает гимнастика для мозга:
  • повышается концентрация внимания и скорость реакции;
  • улучшается память;
  • усиливается эмоциональная устойчивость к негативным факторам;
  • улучшается координация движений;
  • появляется больше энергии для выполнения повседневных задач;
  • раскрываются скрытые способности головного мозга;
  • улучшается качество сна.
Гимнастика для мозга часто назначается психотерапевтами для лечения неврозов, депрессии и эмоционального выгорания. Упражнения помогают переключиться от негативных мыслей, отвлечься и восстановить продуктивность человека.
© Fotolia / PhotobankПодросток делает уроки
Подросток делает уроки - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Fotolia / Photobank
Подросток делает уроки

Особенности

Тренировать мозг нужно всю жизнь, начиная с младенчества и продолжая в зрелом возрасте. По своему принципу гимнастика для улучшения памяти и мозговой деятельности одинакова как для детей, так и для взрослых, но имеет ряд особенностей.

У взрослых

Забывчивость, плохая ориентация в пространстве и общее снижение работоспособности могут наблюдаться у каждого человека старше 20 лет. Распространенными причинами могут быть вредные привычки, плохой сон и ненормированный рабочий график, приводящий к перегрузке мозга обилием информации. Чтобы нормализовать работу мозга и вернуть себе остроту интеллекта, нужно пересмотреть свой образ жизни, быть физически активным, уметь отдыхать и уделять по 5 минут в день на тематические упражнения.
Также взрослым не нужно забывать о методах развития мозга для детей — упражнения на мелкую моторику, изучение стихов, пересказы и т. д.
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У детей

От степени развития межполушарных связей зависит успеваемость ребенка, правильная координация движений, общение со сверстниками, качество речи и эмоциональный интеллект. Начинать развитие новых нейронных узлов следует с 2-3 лет, когда мозг ребенка поглощает гораздо больше энергии, чем мозг взрослого.
Основной и популярный способ развития мозга у детей — развивающие игры, сочетающие в себе действия для улучшения зрительно-моторной координации, концентрации внимания и моторики. Дополнительно на равноценное развитие полушарий мозга благоприятно влияет:
  • пальчиковая гимнастика;
  • дыхательные упражнения;
  • логоритмика;
  • прослушивание музыки;
  • танцы;
  • чтение и пересказ прочитанного;
  • творчество: лепка, рисование, плетение и пр.;
  • самомассаж;
  • кинезиологические упражнения;
  • дидактические игры: сравнение предметов, угадывание предмета по описанию и пр.
Все это помогает улучшить межполушарное взаимодействие, влияющее на формирование здоровой самооценки и успешность ребенка. А стремление к изучению нового может стать полезной привычкой у ребенка, которая будет помогать ему в течение всей его жизни.
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Как развить память

Память тесно связана с другими когнитивными способностями, которые так же нуждаются в развитии. Поэтому к ее развитию следует подходить комплексно, выполняя специальные упражнения и изменяя свою повседневную жизнь с помощью других интересных способов, которые мы рассмотрим далее.

Лучшие упражнения

Занятия необходимо проводить в спокойной обстановке. Длительность тренировки — от 5 до 20 минут. Также важно усложнять упражнения, увеличивая число повторений, добавляя дополнительные жесты, движения, звуки.

Для мозга

Следующий комплекс упражнений нейрогимнастики был разработан американскими психологами Полом и Гейлом Деннисон на базе образовательной кинезиологии.
Упражнение 1. "Кнопки мозга"
Упражнение помогает "запустить" мозг и настроиться на работу.
  1. 1.
    Встать ровно, спина прямая.
  2. 2.
    Одна рука массирует углубления между первым и вторым ребрами в зоне слева и справа под ключицами. Другая рука находится на пупке, что позволяет сосредоточить внимание на центре тяжести.
Упражнение 2. "Крюки"
  1. 1.
    Принять любое удобное исходное положение: стоя, сидя или лежа, скрестив лодыжки ног.
  2. 2.
    Вытянуть руки вперед, скрестив ладони друг к другу и сцепив пальцы в замок.
  3. 3.
    Вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз.
  4. 4.
    Вернуться в исходное положение. Повторить 8-10 раз.
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Упражнение 3. "Колено-локоть"
  1. 1.
    Исходное положение: стоя.
  2. 2.
    Поднять и согнуть левую ногу в колене.
  3. 3.
    Локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги. Затем повторить движение с правой ногой и левой рукой. Сделать 8–10 повторений.
Упражнение 4. "Слон"
  1. 1.
    Исходное положение: стоя, в расслабленной позе. Колени слегка согнуты.
  2. 2.
    Наклонить голову к плечу. От этого плеча вытянуть руку вперед, как хобот, и нарисовать горизонтальную восьмерку, начиная то центра зрительного поля вверх и против часовой стрелки. Важно: глаза следят за движением кончиков пальцев.
Упражнение выполнять медленно 3-5 раз левой рукой, прижатой к левому уху и столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху.
Упражнение 5. "Зеркальное рисование"
  1. 1.
    Взять в обе руки фломастеры или ручку.
  2. 2.
    Зеркально-симметрично рисовать на листке бумаги одновременно обеими руками цифры, буквы и пр.
Дополнительные упражнения для максимального включения мозга в работу:
  1. 1.
    "Кулак-ладонь". Вытянуть две руки перед собой. Пальцы левой руки сжать в кулак, правой — выпрямить. Далее последовательно менять положение пальцев, постепенно ускоряя движения.
  2. 2.
    "Победитель". Пальцы одной руки показывают жест "V", другая "ОК". Чередовать руки, постепенно увеличивая скорость.
  3. 3.
    "Рожки-ножки". Одна рука показывает рожки, другая ножки (большой, указательный и средний пальцы). Чередовать руки, постепенно увеличивая скорость.
  4. 4.
    На одной руке последовательно соединять большой палец со всеми остальными пальцами, начиная с указательного. То же самое выполнять другой рукой, но начиная с мизинца. Делать упражнение одновременно двумя руками.
  5. 5.
    "Пазлы". На одной руке согнуть все пальцы, кроме указательного и среднего, на другой — кроме безымянного и мизинца. Соединить их как пазлы. Поменять руки, постепенно ускоряя движения.
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Для памяти

Простые и действенные упражнения для улучшения памяти:
  1. 1.
    Карта маршрута. Нарисуйте карту маршрута, по которому вы ходите на работу. Постарайтесь вспомнить все до мельчайших деталей: названия улиц, станций метро, автобусных остановок, магазинов, которые встречались вам на пути.
  2. 2.
    Алфавит. В быстром темпе придумывайте слова на каждую букву алфавита.
  3. 3.
    Фокусник. Для упражнения понадобится колода игральных карт. Перемешайте ее и запомните последовательность первых 3-5 карт из колоды. Перетасуйте колоду и найдите эти карты.
  4. 4.
    Под копирку. Найдите любое изображение в интернете или возьмите купюру. Изучайте картинку в течение минуты и по памяти нарисуйте увиденное на листе бумаги. Затем сверьте рисунок с оригиналом, чтобы выявить пропущенные детали.
  5. 5.
    Вспомните школьное стихотворение или учите любимые песни. Это также отлично тренирует память.
  6. 6.
    Перед сном вспомните людей и предметы, которые вас окружали. Если были на лекции, постарайтесь восстановить весь материал в своей голове.
  7. 7.
    Возьмите какой-нибудь предмет. Рассмотрите его детально в течение одной минуты. Затем отвернитесь от предмета и постарайтесь ее описать, составив подробный обзор.
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Другие методы

Кроме специальных упражнений существуют другие полезные способы, активирующие работу мозга и улучшающие память:
  1. 1.
    Постоянно учиться новому. Минимальная нагрузка на мозг и отсутствие новой информации приводят к ухудшению памяти и других когнитивных способностей. Также переключение внимания на то, что не связано с вашей работой, помогают выработать стрессоустойчивость. Оптимальные варианты — изучение иностранных языков, онлайн-курсы, рукоделие и пр.
  2. 2.
    Играть в интеллектуальные игры, решать кроссворды, головоломки. Это поможет сохранить ясность ума и расширить кругозор.
  3. 3.
    Выходить из зоны комфорта. Например, пойти на работу другой дорогой, завести хобби, перед которым возникал страх, активно знакомиться и общаться с людьми в реальной жизни.
  4. 4.
    Задействовать одновременно оба полушария мозга. Чистить зубы, принимать пищу, открывать дверь, держать ручку не ведущей рукой.
  5. 5.
    Читать, писать от руки. Чтение тренирует память, активирует воображение и креативное мышление. А письмо от руки — отличный способ развития моторики.
Не менее важно — уметь отдыхать. Избегайте недосыпа и научитесь медитировать. Мозгу необходимы расслабление и отдых.
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Продукты для развития памяти и мозга

Чтобы мозг всегда был активным, важно следить за питанием. В ежедневном здоровом рационе должны присутствовать белки, полезные жиры и сложные углеводы. Также в меню можно включить следующие продукты, которые поддерживают мозговую активность:
  1. 1.
    Жирная рыба. Источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые влияют на активное насыщение клеток мозга кислородом и питательными веществами.
  2. 2.
    Горький шоколад. Шоколад с 70% какао замедляют возрастную умственную деградацию и предотвращают нарушение когнитивных функций.
  3. 3.
    Яйца. Яичные желтки содержат в своем составе холин, который используется организмом для создания нейромедиатора ацетилхолина, отвечающего за память и настроение.
  4. 4.
    Цельнозерновой хлеб и каши. Злаки улучшают обмен веществ, наполняют энергией и улучшают кровообращение в мозге, благодаря содержанию витамина B6.
  5. 5.
    Помидоры. Источник мелатонина, который предотвращает старение клеток мозга и улучшает состояние сосудов.
Также для активной мозговой деятельности важно поддерживать водный баланс, выпивая каждый день достаточное количество питьевой воды.
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Профилактика

Для ясного ума, хорошей памяти и активной работы мозга важно:
  1. 1.
    Избавиться от вредных привычек. Курение, алкоголь и прием психотропных веществ нарушают кровообращение в мозге, приводят к кислородному голоданию и отмиранию нейронов.
  2. 2.
    Гулять. Ежедневные прогулки насыщают мозг кислородом, помогают в развитии концентрации внимания и памяти.
  3. 3.
    Заниматься спортом. Физическая активность улучшает кровообращение, помогает улучшить память, координацию движений и укрепляет здоровье.
  4. 4.
    Давать мозгу равномерную нагрузку и не забывать об отдыхе.
  5. 5.
    Соблюдать гигиену сна. Спать не меньше 7-8 часов. Сон необходим для того, чтобы мозг отдохнул, укрепил нужные и разрушил ненужные нейронные связи.
Самое главное — тренироваться ежедневно. Только регулярные занятия дадут желаемый результат.
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