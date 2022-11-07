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Упражнения для мозга: как улучшить память за пять минут в день

Упражнения для мозга человека: как развить, тренировать память взрослым и детям

Упражнения для мозга: как улучшить память за пять минут в день

Хорошая память и острый ум — не врожденные таланты человека, а навыки, которые можно развивать и тренировать как детям, так и взрослым. Для этого существуют... РИА Новости, 21.11.2023

2022-11-07T18:15

2022-11-07T18:15

2023-11-21T13:47

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Хорошая память и острый ум — не врожденные таланты человека, а навыки, которые можно развивать и тренировать как детям, так и взрослым. Для этого существуют комплексы специальных упражнений и методов, направленных на улучшение мозговой деятельности и синхронизацию работы полушарий мозга.Тренировка мозга и памяти человекаКак и тело, мозг нуждается в тренировке. Многие задачи, которые раньше создавали новые нейронные связи, постепенно становятся рутиной и снижают способность мозга сосредотачиваться и концентрироваться на новом. Причина этому — нарушение межполушарного взаимодействия и отсутствие их равноценного развития.Нормализовать работу головного мозга помогает стремление человека обучаться новому, что образует новые нейронные связи. Но отсутствие "подпитки" для мозга тормозят процесс обучение, из-за ухудшения памяти, отсутствия быстрой реакции и способности к креативному мышлению. Эффективный способ восстановления и улучшения умственных и когнитивных способностей — выполнение специальных упражнений для тренировки головного мозга. Ежедневная тренировка способствует улучшению мозговой деятельности и, следовательно, когнитивных способностей человека, к которым относится мышление, память, речь, восприятие, воображение и внимание.ПользаКакую пользу дает гимнастика для мозга:Гимнастика для мозга часто назначается психотерапевтами для лечения неврозов, депрессии и эмоционального выгорания. Упражнения помогают переключиться от негативных мыслей, отвлечься и восстановить продуктивность человека.ОсобенностиТренировать мозг нужно всю жизнь, начиная с младенчества и продолжая в зрелом возрасте. По своему принципу гимнастика для улучшения памяти и мозговой деятельности одинакова как для детей, так и для взрослых, но имеет ряд особенностей.У взрослыхЗабывчивость, плохая ориентация в пространстве и общее снижение работоспособности могут наблюдаться у каждого человека старше 20 лет. Распространенными причинами могут быть вредные привычки, плохой сон и ненормированный рабочий график, приводящий к перегрузке мозга обилием информации. Чтобы нормализовать работу мозга и вернуть себе остроту интеллекта, нужно пересмотреть свой образ жизни, быть физически активным, уметь отдыхать и уделять по 5 минут в день на тематические упражнения.Также взрослым не нужно забывать о методах развития мозга для детей — упражнения на мелкую моторику, изучение стихов, пересказы и т. д.У детейОт степени развития межполушарных связей зависит успеваемость ребенка, правильная координация движений, общение со сверстниками, качество речи и эмоциональный интеллект. Начинать развитие новых нейронных узлов следует с 2-3 лет, когда мозг ребенка поглощает гораздо больше энергии, чем мозг взрослого.Основной и популярный способ развития мозга у детей — развивающие игры, сочетающие в себе действия для улучшения зрительно-моторной координации, концентрации внимания и моторики. Дополнительно на равноценное развитие полушарий мозга благоприятно влияет:Все это помогает улучшить межполушарное взаимодействие, влияющее на формирование здоровой самооценки и успешность ребенка. А стремление к изучению нового может стать полезной привычкой у ребенка, которая будет помогать ему в течение всей его жизни.Как развить памятьПамять тесно связана с другими когнитивными способностями, которые так же нуждаются в развитии. Поэтому к ее развитию следует подходить комплексно, выполняя специальные упражнения и изменяя свою повседневную жизнь с помощью других интересных способов, которые мы рассмотрим далее.Лучшие упражненияЗанятия необходимо проводить в спокойной обстановке. Длительность тренировки — от 5 до 20 минут. Также важно усложнять упражнения, увеличивая число повторений, добавляя дополнительные жесты, движения, звуки.Для мозгаСледующий комплекс упражнений нейрогимнастики был разработан американскими психологами Полом и Гейлом Деннисон на базе образовательной кинезиологии.Упражнение 1. "Кнопки мозга"Упражнение помогает "запустить" мозг и настроиться на работу.Упражнение 2. "Крюки"Упражнение 3. "Колено-локоть"Упражнение 4. "Слон"Упражнение выполнять медленно 3-5 раз левой рукой, прижатой к левому уху и столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху.Упражнение 5. "Зеркальное рисование"Дополнительные упражнения для максимального включения мозга в работу:Для памятиПростые и действенные упражнения для улучшения памяти:Другие методыКроме специальных упражнений существуют другие полезные способы, активирующие работу мозга и улучшающие память:Не менее важно — уметь отдыхать. Избегайте недосыпа и научитесь медитировать. Мозгу необходимы расслабление и отдых.Продукты для развития памяти и мозгаЧтобы мозг всегда был активным, важно следить за питанием. В ежедневном здоровом рационе должны присутствовать белки, полезные жиры и сложные углеводы. Также в меню можно включить следующие продукты, которые поддерживают мозговую активность:Также для активной мозговой деятельности важно поддерживать водный баланс, выпивая каждый день достаточное количество питьевой воды.ПрофилактикаДля ясного ума, хорошей памяти и активной работы мозга важно:Самое главное — тренироваться ежедневно. Только регулярные занятия дадут желаемый результат.

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