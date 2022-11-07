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В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа - РИА Новости, 07.11.2022
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В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа
В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа - РИА Новости, 07.11.2022
В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа
Четырехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна восьмого этажа в Хабаровске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры в понедельник. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:19
2022-11-07T11:27
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Четырехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна восьмого этажа в Хабаровске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры в понедельник."Это случилось около 11.30 в минувшую субботу. Четырехлетняя девочка погибла, упав из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по улице Белорусская, 2А. В трехкомнатной квартире ребенок находился в одной комнате один. В это время мать была в ванной, был еще дядя девочки, но в другой комнате", - рассказал представитель ведомства.Семья благополучная и многодетная. Помимо погибшей девочки, там есть еще три ребенка 2008, 2011 и 2015 годов рождения. Их в момент трагедии дома не было.Как уточняет региональный СУСК, девочка самостоятельно открыла фрамугу окна и выпала. От полученных травм ребенок скончался на месте.Следствие начало по факту случившегося проверку - будет дана оценка работе местных органов профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, хабаровск
Происшествия, Хабаровск
11:19 07.11.2022 (обновлено: 11:27 07.11.2022)
 
В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа

В Хабаровске разбилась четырехлетняя девочка, выпав из окна восьмого этажа

Из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по ул. Белорусская в Хабаровске выпала четырехлетняя девочка
Из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по ул. Белорусская в Хабаровске выпала четырехлетняя девочка
Из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по ул. Белорусская в Хабаровске выпала четырехлетняя девочка
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Четырехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна восьмого этажа в Хабаровске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры в понедельник.
"Это случилось около 11.30 в минувшую субботу. Четырехлетняя девочка погибла, упав из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по улице Белорусская, 2А. В трехкомнатной квартире ребенок находился в одной комнате один. В это время мать была в ванной, был еще дядя девочки, но в другой комнате", - рассказал представитель ведомства.
Семья благополучная и многодетная. Помимо погибшей девочки, там есть еще три ребенка 2008, 2011 и 2015 годов рождения. Их в момент трагедии дома не было.
Как уточняет региональный СУСК, девочка самостоятельно открыла фрамугу окна и выпала. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Следствие начало по факту случившегося проверку - будет дана оценка работе местных органов профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
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