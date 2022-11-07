https://ria.ru/20221107/padenie-1829598011.html

В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа

В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа - РИА Новости, 07.11.2022

В Хабаровске ребенок выпал из окна восьмого этажа

Четырехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна восьмого этажа в Хабаровске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры в понедельник. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:19

2022-11-07T11:19

2022-11-07T11:27

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Четырехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна восьмого этажа в Хабаровске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры в понедельник."Это случилось около 11.30 в минувшую субботу. Четырехлетняя девочка погибла, упав из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома по улице Белорусская, 2А. В трехкомнатной квартире ребенок находился в одной комнате один. В это время мать была в ванной, был еще дядя девочки, но в другой комнате", - рассказал представитель ведомства.Семья благополучная и многодетная. Помимо погибшей девочки, там есть еще три ребенка 2008, 2011 и 2015 годов рождения. Их в момент трагедии дома не было.Как уточняет региональный СУСК, девочка самостоятельно открыла фрамугу окна и выпала. От полученных травм ребенок скончался на месте.Следствие начало по факту случившегося проверку - будет дана оценка работе местных органов профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221107/dtp-1829580526.html

хабаровск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровск