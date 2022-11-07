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В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 07.11.2022
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В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 07.11.2022
В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
В Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:03
2022-11-07T18:53
в мире
джузеппе конте
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
италия
украина
киев
братья италии
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву, говорится в статье Fatto Quotidiano.По информации газеты, Кросетто назвал Конте "соседским хулиганом" за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Украину за стол переговоров. Политик в ответ обвинил главу итальянского Минобороны в нарушении принципов демократии и указал ему на резкую перемену взглядов в вопросе вооружений.Лидер партии "Движение пяти звезд" сомневается в легитимности поддержки Киева со стороны Рима."Метод, который мы оспаривали и который в связи с конфликтом привел к тому, что парламент оказался отрезанным: в течение нескольких месяцев мы не обсуждали и не голосовали по вопросу об отправке оружия и по украинскому кризису", — добавил политик.В минувшую субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет. По ее словам, все партии правящего большинства ранее "сплоченно голосовали" по этому вопросу.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221107/raskol-1829546483.html
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в мире, джузеппе конте, дмитрий песков (спецпредставитель президента), италия, украина, киев, братья италии, джорджа мелони, нато
В мире, Джузеппе Конте, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Италия, Украина, Киев, Братья Италии, Джорджа Мелони, НАТО
16:03 07.11.2022 (обновлено: 18:53 07.11.2022)
 
В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине

Fatto Quotidiano: министр обороны Италии Кросетто попал в скандал из-за оружия для Украины

© AFP 2022 / Andreas SolaroМинистр обороны Италии Гвидо Кросетто
Министр обороны Италии Гвидо Кросетто - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro
Министр обороны Италии Гвидо Кросетто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву, говорится в статье Fatto Quotidiano.
По информации газеты, Кросетто назвал Конте "соседским хулиганом" за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Украину за стол переговоров. Политик в ответ обвинил главу итальянского Минобороны в нарушении принципов демократии и указал ему на резкую перемену взглядов в вопросе вооружений.

"Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир без партийного флага вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Джорджи Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам", — возмутился Конте.

Лидер партии "Движение пяти звезд" сомневается в легитимности поддержки Киева со стороны Рима.
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"Метод, который мы оспаривали и который в связи с конфликтом привел к тому, что парламент оказался отрезанным: в течение нескольких месяцев мы не обсуждали и не голосовали по вопросу об отправке оружия и по украинскому кризису", — добавил политик.
В минувшую субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет. По ее словам, все партии правящего большинства ранее "сплоченно голосовали" по этому вопросу.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреДжузеппе КонтеДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ИталияУкраинаКиевБратья ИталииДжорджа МелониНАТО
 
 
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