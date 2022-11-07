16:03 07.11.2022 (обновлено: 18:53 07.11.2022)
В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
Fatto Quotidiano: министр обороны Италии Кросетто попал в скандал из-за оружия для Украины
Министр обороны Италии Гвидо Кросетто. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву, говорится в статье Fatto Quotidiano.
По информации газеты, Кросетто назвал Конте "соседским хулиганом" за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Украину за стол переговоров. Политик в ответ обвинил главу итальянского Минобороны в нарушении принципов демократии и указал ему на резкую перемену взглядов в вопросе вооружений.
"Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир без партийного флага вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Джорджи Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам", — возмутился Конте.
Лидер партии "Движение пяти звезд" сомневается в легитимности поддержки Киева со стороны Рима.
"Метод, который мы оспаривали и который в связи с конфликтом привел к тому, что парламент оказался отрезанным: в течение нескольких месяцев мы не обсуждали и не голосовали по вопросу об отправке оружия и по украинскому кризису", — добавил политик.
В минувшую субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет. По ее словам, все партии правящего большинства ранее "сплоченно голосовали" по этому вопросу.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.