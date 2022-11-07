https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829701247.html

В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине

В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 07.11.2022

В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине

В Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:03

2022-11-07T16:03

2022-11-07T18:53

в мире

джузеппе конте

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

италия

украина

киев

братья италии

джорджа мелони

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Италии возник конфликт между лидером партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву, говорится в статье Fatto Quotidiano.По информации газеты, Кросетто назвал Конте "соседским хулиганом" за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Украину за стол переговоров. Политик в ответ обвинил главу итальянского Минобороны в нарушении принципов демократии и указал ему на резкую перемену взглядов в вопросе вооружений.Лидер партии "Движение пяти звезд" сомневается в легитимности поддержки Киева со стороны Рима."Метод, который мы оспаривали и который в связи с конфликтом привел к тому, что парламент оказался отрезанным: в течение нескольких месяцев мы не обсуждали и не голосовали по вопросу об отправке оружия и по украинскому кризису", — добавил политик.В минувшую субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что никаких проблем с поставками оружия Украине не возникнет. По ее словам, все партии правящего большинства ранее "сплоченно голосовали" по этому вопросу.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221107/raskol-1829546483.html

https://ria.ru/20221105/oruzhie-1829390066.html

италия

украина

киев

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джузеппе конте, дмитрий песков (спецпредставитель президента), италия, украина, киев, братья италии, джорджа мелони, нато