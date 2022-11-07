https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829550010.html

В Китае призвали Запад отступить из-за "невероятного" оружия России

В Китае призвали Запад отступить из-за "невероятного" оружия России - РИА Новости, 07.11.2022

В Китае призвали Запад отступить из-за "невероятного" оружия России

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой уголок мира, при это ни одна система противоракетной обороны не может... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T03:14

2022-11-07T03:14

2022-11-07T03:15

новое оружие россии

россия

китай

pc-24 «ярс» (ракета)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой уголок мира, при это ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие, говорится в статье в китайском издании Baijiahao."Главная особенность заключается в том, что она (ракета "Ярс" – Прим. ред.) обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира", - отмечается в публикации.В статье отмечается полезная нагрузка "Ярса". "Общая взрывная мощь "Ярса" может быть эквивалентна миллиону тонн!" – восхищается Baijiahao.Упоминается и еще одна "невероятная способность" ракеты. " Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, вот насколько она страшна!" – пишет издание.Поэтому "западным странам правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно", - резюмирует Baijiahao.Ранее обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос включил "Ярс" в перечень самых грозных вооружений России. Он отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М"."Ярс" (РС-24) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина – 17,8 метра, а стартовая масса – 46 тонн. Масса полезной нагрузки заявлена в 1 250 килограммов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, китай, pc-24 «ярс» (ракета)