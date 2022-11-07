https://ria.ru/20221107/okhota-1829751934.html

Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля

Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля - РИА Новости, 07.11.2022

Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении норм государственного охотничьего контроля, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:00

2022-11-07T18:00

2022-11-07T18:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении норм государственного охотничьего контроля, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, государственный надзор может осуществляться в рамках постоянного рейда "в соответствии с положениями федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в порядке, установленном положением о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре).Ранее закон о надзоре был дополнен новым правовым режимом - постоянным рейдом, который соответствует целям и задачам осуществления федерального государственного охотничьего контроля в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Но постоянный рейд может осуществляться, только если это предусмотрено федеральным законом, в связи с этим закон закрепляет данное понятие в Федеральном законе.

https://ria.ru/20220705/zakon-1800371977.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия