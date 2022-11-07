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Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля - РИА Новости, 07.11.2022
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Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля
Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля - РИА Новости, 07.11.2022
Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении норм государственного охотничьего контроля, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:00
2022-11-07T18:00
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении норм государственного охотничьего контроля, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, государственный надзор может осуществляться в рамках постоянного рейда "в соответствии с положениями федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в порядке, установленном положением о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре).Ранее закон о надзоре был дополнен новым правовым режимом - постоянным рейдом, который соответствует целям и задачам осуществления федерального государственного охотничьего контроля в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Но постоянный рейд может осуществляться, только если это предусмотрено федеральным законом, в связи с этим закон закрепляет данное понятие в Федеральном законе.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
18:00 07.11.2022
 
Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля

Президент Путин подписал закон об изменении норм охотничьего контроля

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении норм государственного охотничьего контроля, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, государственный надзор может осуществляться в рамках постоянного рейда "в соответствии с положениями федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в порядке, установленном положением о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре).
Ранее закон о надзоре был дополнен новым правовым режимом - постоянным рейдом, который соответствует целям и задачам осуществления федерального государственного охотничьего контроля в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Но постоянный рейд может осуществляться, только если это предусмотрено федеральным законом, в связи с этим закон закрепляет данное понятие в Федеральном законе.
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