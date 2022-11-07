https://ria.ru/20221107/obustroystvo-1829557714.html
В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей
В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей - РИА Новости, 07.11.2022
В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей
Проект обустройства участка набережной реки Амур в Хабаровске протяженностью 1,8 километра вынесут на обсуждение жителей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T07:26
2022-11-07T07:26
2022-11-07T07:34
туризм
михаил дегтярев
хабаровск
амур (река)
владивосток
общество
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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Проект обустройства участка набережной реки Амур в Хабаровске протяженностью 1,8 километра вынесут на обсуждение жителей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Масштабный проект по созданию спортивного и культурно-досугового пространства на набережной в Хабаровске включен в соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.рф", подписанное на площадках Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре во Владивостоке (Приморский край)."Мы планируем, что участок от речного вокзала до ТЦ "Броско Молл" протяженностью 1,8 километра станет новой точкой притяжения... После окончательного утверждения документации приступим к строительству. Осенью 2023 года намерены вбить первую сваю. Мы обязательно пригласим жителей края к обсуждению этого уникального проекта", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным краевого кабмина, концепция реализуется по единой стратегии развития региона и предполагает восемь этапов. Первый из них – предпроектные исследования общественного мнения (стартует в ближайшее время). Одновременно с ним начнутся инженерно-геодезические изыскания, на основе результатов которых будет разработана вся необходимая проектно-сметная документация.Презентацию проекта представили губернатору зампред регионального правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров и представитель проектной компании ООО "ДВПИ". По задумке авторов, продление набережной от речного вокзала до крупнейшего торгово-развлекательного центра в крае решит основные задачи: защитит Хабаровск от паводков и создаст линейное культурно-досуговое пространство между двумя популярными среди жителей города местами. По словам главы региона, эскиз будущей набережной ему понравился.Так, отмечает правительство региона, предлагается реконструировать и расширить функционал здания речного вокзала и прилегающую к нему парковку. В перспективе здесь может появиться современный Центр коммуникаций АТР со множеством зон различного назначения, рекреационной площадкой и сквером. На территория вблизи ТЦ разместятся объекты рекреационного кластера. Центром композиции станет холм-амфитеатр, в его верхней части появится смотровая площадка и крытое купольное пространство.Параллельно проектная группа изучает возможность соединения этого участка с Амурским затоном. Наиболее предпочтительный вариант – пешеходный разводной мост и запуск струнного транспорта.Уточняется, что на обновленном участке набережной появится вело-пешеходная зона. Объект планируется сделать двухуровневым. На первом разместится существующая береговая линия с обзорными площадками и смотровыми биноклями, на втором - мосты с видом на Амур, дублирующие прогулочный маршрут. На всей прилегающей территории будут обустроены зоны для тихого, семейного и детского отдыха, памп-трек (велосипедная трасса с препятствиями).
https://realty.ria.ru/20221103/infrastruktura-1828862037.html
https://ria.ru/20221031/promproizvodstvo-1828028277.html
https://ria.ru/20221024/most-1826189990.html
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михаил дегтярев, хабаровск, амур (река), владивосток, общество
Туризм, Михаил Дегтярев, Хабаровск, Амур (река), Владивосток, Общество
07:26 07.11.2022 (обновлено: 07:34 07.11.2022)
В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей
Глава Хабаровского края Дегтярев: жители поучаствуют в обустройстве набережной реки Амур
ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости.
Проект обустройства участка набережной реки Амур в Хабаровске протяженностью 1,8 километра вынесут на обсуждение жителей, сообщил
губернатор Михаил Дегтярев.
Масштабный проект по созданию спортивного и культурно-досугового пространства на набережной в Хабаровске включен в соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.рф", подписанное на площадках Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре во Владивостоке
(Приморский край
).
"Мы планируем, что участок от речного вокзала до ТЦ "Броско Молл" протяженностью 1,8 километра станет новой точкой притяжения... После окончательного утверждения документации приступим к строительству. Осенью 2023 года намерены вбить первую сваю. Мы обязательно пригласим жителей края к обсуждению этого уникального проекта", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным краевого кабмина, концепция реализуется по единой стратегии развития региона и предполагает восемь этапов. Первый из них – предпроектные исследования общественного мнения (стартует в ближайшее время). Одновременно с ним начнутся инженерно-геодезические изыскания, на основе результатов которых будет разработана вся необходимая проектно-сметная документация.
Презентацию проекта представили губернатору зампред регионального правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров и представитель проектной компании ООО "ДВПИ". По задумке авторов, продление набережной от речного вокзала до крупнейшего торгово-развлекательного центра в крае решит основные задачи: защитит Хабаровск от паводков и создаст линейное культурно-досуговое пространство между двумя популярными среди жителей города местами. По словам главы региона, эскиз будущей набережной ему понравился.
Так, отмечает правительство региона, предлагается реконструировать и расширить функционал здания речного вокзала и прилегающую к нему парковку. В перспективе здесь может появиться современный Центр коммуникаций АТР
со множеством зон различного назначения, рекреационной площадкой и сквером. На территория вблизи ТЦ разместятся объекты рекреационного кластера. Центром композиции станет холм-амфитеатр, в его верхней части появится смотровая площадка и крытое купольное пространство.
Параллельно проектная группа изучает возможность соединения этого участка с Амурским затоном. Наиболее предпочтительный вариант – пешеходный разводной мост и запуск струнного транспорта.
Уточняется, что на обновленном участке набережной появится вело-пешеходная зона. Объект планируется сделать двухуровневым. На первом разместится существующая береговая линия с обзорными площадками и смотровыми биноклями, на втором - мосты с видом на Амур, дублирующие прогулочный маршрут. На всей прилегающей территории будут обустроены зоны для тихого, семейного и детского отдыха, памп-трек (велосипедная трасса с препятствиями).