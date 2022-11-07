https://ria.ru/20221107/obustroystvo-1829557714.html

В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей

В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей - РИА Новости, 07.11.2022

В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей

Проект обустройства участка набережной реки Амур в Хабаровске протяженностью 1,8 километра вынесут на обсуждение жителей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T07:26

2022-11-07T07:26

2022-11-07T07:34

туризм

михаил дегтярев

хабаровск

амур (река)

владивосток

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc4bcb9142edfb305efad52b1f0020f.jpg

ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Проект обустройства участка набережной реки Амур в Хабаровске протяженностью 1,8 километра вынесут на обсуждение жителей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Масштабный проект по созданию спортивного и культурно-досугового пространства на набережной в Хабаровске включен в соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.рф", подписанное на площадках Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре во Владивостоке (Приморский край)."Мы планируем, что участок от речного вокзала до ТЦ "Броско Молл" протяженностью 1,8 километра станет новой точкой притяжения... После окончательного утверждения документации приступим к строительству. Осенью 2023 года намерены вбить первую сваю. Мы обязательно пригласим жителей края к обсуждению этого уникального проекта", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным краевого кабмина, концепция реализуется по единой стратегии развития региона и предполагает восемь этапов. Первый из них – предпроектные исследования общественного мнения (стартует в ближайшее время). Одновременно с ним начнутся инженерно-геодезические изыскания, на основе результатов которых будет разработана вся необходимая проектно-сметная документация.Презентацию проекта представили губернатору зампред регионального правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров и представитель проектной компании ООО "ДВПИ". По задумке авторов, продление набережной от речного вокзала до крупнейшего торгово-развлекательного центра в крае решит основные задачи: защитит Хабаровск от паводков и создаст линейное культурно-досуговое пространство между двумя популярными среди жителей города местами. По словам главы региона, эскиз будущей набережной ему понравился.Так, отмечает правительство региона, предлагается реконструировать и расширить функционал здания речного вокзала и прилегающую к нему парковку. В перспективе здесь может появиться современный Центр коммуникаций АТР со множеством зон различного назначения, рекреационной площадкой и сквером. На территория вблизи ТЦ разместятся объекты рекреационного кластера. Центром композиции станет холм-амфитеатр, в его верхней части появится смотровая площадка и крытое купольное пространство.Параллельно проектная группа изучает возможность соединения этого участка с Амурским затоном. Наиболее предпочтительный вариант – пешеходный разводной мост и запуск струнного транспорта.Уточняется, что на обновленном участке набережной появится вело-пешеходная зона. Объект планируется сделать двухуровневым. На первом разместится существующая береговая линия с обзорными площадками и смотровыми биноклями, на втором - мосты с видом на Амур, дублирующие прогулочный маршрут. На всей прилегающей территории будут обустроены зоны для тихого, семейного и детского отдыха, памп-трек (велосипедная трасса с препятствиями).

https://realty.ria.ru/20221103/infrastruktura-1828862037.html

https://ria.ru/20221031/promproizvodstvo-1828028277.html

https://ria.ru/20221024/most-1826189990.html

хабаровск

амур (река)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил дегтярев, хабаровск, амур (река), владивосток, общество