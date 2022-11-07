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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T21:28
2022-11-07T21:28
2022-11-07T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным представительства, в 18.01 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся населенный пункт Ясиноватая, по нему было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221107/diversanty-1829806490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из "Града"