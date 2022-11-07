https://ria.ru/20221107/obstrel-1829811814.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T21:28

2022-11-07T21:28

2022-11-07T21:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным представительства, в 18.01 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся населенный пункт Ясиноватая, по нему было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221107/diversanty-1829806490.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины