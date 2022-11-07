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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T21:28
2022-11-07T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным представительства, в 18.01 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся населенный пункт Ясиноватая, по нему было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221107/diversanty-1829806490.html
донецк
ясиноватая
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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
21:28 07.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из "Града"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоселовка Первая – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, в 18.01 обстрелу со стороны украинских войск также подвергся населенный пункт Ясиноватая, по нему было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Пленный украинский командир о планировании ВСУ диверсий на территории РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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