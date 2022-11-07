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В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022

В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

Два мирных жителя пострадали во вторник в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:04

2022-11-07T18:04

2022-11-07T18:04

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали во вторник в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град" и позднее три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия