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В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
Два мирных жителя пострадали во вторник в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:04
2022-11-07T18:04
2022-11-07T18:04
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали во вторник в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град" и позднее три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра.
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Кировском районе Донецка два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ