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В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/obstrel-1829755902.html
В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
Два мирных жителя пострадали во вторник в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:04
2022-11-07T18:04
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали во вторник в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град" и позднее три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра.
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
18:04 07.11.2022
 
В Донецке два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

В Кировском районе Донецка два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЭвакуация пострадавших в Донецке
Эвакуация пострадавших в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эвакуация пострадавших в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали во вторник в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Два мирных жителя пострадали из-за обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск", - сообщил штаб в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Кировскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град" и позднее три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:03Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссия
 
 
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