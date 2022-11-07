https://ria.ru/20221107/obschezhitie-1829787531.html
Гладков и Фальков открыли новое общежитие белгородского вуза
Гладков и Фальков открыли новое общежитие белгородского вуза - РИА Новости, 07.11.2022
Гладков и Фальков открыли новое общежитие белгородского вуза
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым открыли новое студенческое общежитие... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:39
2022-11-07T19:39
2022-11-07T19:39
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БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым открыли новое студенческое общежитие Белгородского госуниверситета, рассчитанное на 252 человека, сообщила пресс-служба правительства региона.В понедельник министр науки и высшего образования РФ в рамках своей рабочей поездки по Белгороду вместе с губернатором Гладковым принял участие в торжественном открытии корпуса общежития НИУ "БелГУ"."Белгородчина - тот регион, куда традиционно поступают не только местные выпускники школ, но и с удовольствием приезжают со всех регионов страны, из-за рубежа. Вы знаете, что мы развернули большую программу по строительству студенческих городков, которые ещё называют кампусами", - приводятся в сообщении слова Фалькова. Он отметил, что многие вузы мечтают о том, чтобы у них появились гармонично спроектированные и благоустроенные студенческие городки."И вот у вас такой городок уже есть, а это новое общежитие гармонично завершает его. Надеюсь, вам тут будет комфортно жить и учиться, раскрывая свои способности. Мы готовы поддержать все инициативы вашего губернатора", - добавил Фальков.Как отметили в правительстве, вновь открытый 10-этажный корпус общежития НИУ "БелГУ" на улице Студенческой в областном центре дополнит студгородок университета. Общежитие №8 при полном заселении рассчитано на 252 человека. В здании 33 одноместных и 52 двухместные комнаты. На этой неделе первые 75 студентов будут заселены в общежитие.Гладков поблагодарил министра поддержку университета при вхождении в проект "Приоритет-2030". "Это важный шаг и по оценке текущего состояния университета, и по перспективам дальнейшего развития образовательного учреждения", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20221101/stipendii-1828389284.html
https://ria.ru/20221031/evakuatsiya-1828080967.html
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общество, вячеслав гладков, валерий фальков, россия, белгородская область, белгород
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Валерий Фальков, Россия, Белгородская область, Белгород
Гладков и Фальков открыли новое общежитие белгородского вуза
Гладков вместе с министром науки Фальковым открыли новое общежитие белгородского вуза
БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым открыли новое студенческое общежитие Белгородского госуниверситета, рассчитанное на 252 человека, сообщила пресс-служба правительства региона.
В понедельник министр науки и высшего образования РФ в рамках своей рабочей поездки по Белгороду
вместе с губернатором Гладковым принял участие в торжественном открытии корпуса общежития НИУ "БелГУ".
"Белгородчина - тот регион, куда традиционно поступают не только местные выпускники школ, но и с удовольствием приезжают со всех регионов страны, из-за рубежа. Вы знаете, что мы развернули большую программу по строительству студенческих городков, которые ещё называют кампусами", - приводятся в сообщении слова Фалькова. Он отметил, что многие вузы мечтают о том, чтобы у них появились гармонично спроектированные и благоустроенные студенческие городки.
"И вот у вас такой городок уже есть, а это новое общежитие гармонично завершает его. Надеюсь, вам тут будет комфортно жить и учиться, раскрывая свои способности. Мы готовы поддержать все инициативы вашего губернатора", - добавил Фальков.
Как отметили в правительстве, вновь открытый 10-этажный корпус общежития НИУ "БелГУ" на улице Студенческой в областном центре дополнит студгородок университета. Общежитие №8 при полном заселении рассчитано на 252 человека. В здании 33 одноместных и 52 двухместные комнаты. На этой неделе первые 75 студентов будут заселены в общежитие.
Гладков поблагодарил министра поддержку университета при вхождении в проект "Приоритет-2030". "Это важный шаг и по оценке текущего состояния университета, и по перспективам дальнейшего развития образовательного учреждения", - сказал Гладков.