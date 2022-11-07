https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829642451.html

На Купянском направлении остановили попытки наступления украинских войск

На Купянском направлении остановили попытки наступления украинских войск - РИА Новости, 07.11.2022

На Купянском направлении остановили попытки наступления украинских войск

Российская армия на Купянском направлении в ЛНР за сутки уничтожила до 100 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:05

2022-11-07T13:05

2022-11-07T13:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

луганская народная республика

сватово

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российская армия на Купянском направлении в ЛНР за сутки уничтожила до 100 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Купянском направлении противник двумя батальонными тактическими группами, усиленными иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово ЛНР."Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено. В ходе боевых действий уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

сватово

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, луганская народная республика, сватово