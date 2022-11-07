https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829642451.html
На Купянском направлении остановили попытки наступления украинских войск
На Купянском направлении остановили попытки наступления украинских войск - РИА Новости, 07.11.2022
На Купянском направлении остановили попытки наступления украинских войск
Российская армия на Купянском направлении в ЛНР за сутки уничтожила до 100 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:05
2022-11-07T13:05
2022-11-07T13:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
луганская народная республика
сватово
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российская армия на Купянском направлении в ЛНР за сутки уничтожила до 100 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Купянском направлении противник двумя батальонными тактическими группами, усиленными иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово ЛНР."Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено. В ходе боевых действий уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
сватово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, луганская народная республика, сватово
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Сватово
13:05 07.11.2022 (обновлено: 13:10 07.11.2022)
На Купянском направлении остановили попытки наступления украинских войск
Минобороны: российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении