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СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/naemnik-1829818123.html
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине
Гражданин США Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на Украине, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:12
2022-11-07T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
денис пушилин
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Гражданин США Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на Украине, сообщил телеканал NBC.СМИ не привели никаких подробностей о наемнике. По данным неназванных источников телеканала, известно только то, что мужчина проживал в штате Нью-Йорк. Редакторы телеканала напомнили, что на сегодня известно по меньшей мере о шести погибших на Украине гражданах США.С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.По данным министерства на начало сентября, из 7282 наемников, прибывших на Украину, 2682 человека удалось уничтожить, еще 2408 — покинули территорию страны. Наибольшие потери приходятся на польских и американских граждан.
https://ria.ru/20221105/naemniki-1829329643.html
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в мире, игорь конашенков, денис пушилин, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Конашенков, Денис Пушилин, Украина, США, Россия
22:12 07.11.2022 (обновлено: 23:26 07.11.2022)
 
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине

NBC: американский наемник из "Иностранного легиона" погиб на Украине

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Гражданин США Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на Украине, сообщил телеканал NBC.
СМИ не привели никаких подробностей о наемнике. По данным неназванных источников телеканала, известно только то, что мужчина проживал в штате Нью-Йорк.
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5 ноября, 10:48Специальная военная операция на Украине
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Редакторы телеканала напомнили, что на сегодня известно по меньшей мере о шести погибших на Украине гражданах США.
С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.
Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
По данным министерства на начало сентября, из 7282 наемников, прибывших на Украину, 2682 человека удалось уничтожить, еще 2408 — покинули территорию страны. Наибольшие потери приходятся на польских и американских граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковДенис ПушилинУкраинаСШАРоссия
 
 
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