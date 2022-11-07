https://ria.ru/20221107/naemnik-1829818123.html

СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине

СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине

Гражданин США Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на Украине, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T22:12

2022-11-07T22:12

2022-11-07T23:26

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Гражданин США Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона", погиб на Украине, сообщил телеканал NBC.СМИ не привели никаких подробностей о наемнике. По данным неназванных источников телеканала, известно только то, что мужчина проживал в штате Нью-Йорк. Редакторы телеканала напомнили, что на сегодня известно по меньшей мере о шести погибших на Украине гражданах США.С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.По данным министерства на начало сентября, из 7282 наемников, прибывших на Украину, 2682 человека удалось уничтожить, еще 2408 — покинули территорию страны. Наибольшие потери приходятся на польских и американских граждан.

https://ria.ru/20221105/naemniki-1829329643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, денис пушилин, украина, сша, россия