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Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
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Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре - РИА Новости, 07.11.2022
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:06
2022-11-07T18:06
культура
новости культуры
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
максим ликсутов
москва
метро
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Уже начались прослушивания."Участники выступят перед профессиональными членами жюри. Электронные заявки отправило так много людей, что этап прослушиваний разделили на 5 дней — он будет до 11 ноября", — уточняется в публикации."Благодаря проекту "Музыка в метро", который поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, мы смогли сделать ежедневные поездки жителей столицы в городском транспорте разнообразнее. Кроме того, интересные музыканты получают возможность быть услышанными", — говорит Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта.Он также отметил, что в столичном метро ежедневно проходит более 20 выступлений артитов.
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новости культуры, общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, максим ликсутов , москва, метро, музыка
Культура, Новости культуры, Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Москва, Метро, Музыка
18:06 07.11.2022
 
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре

Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМузыканты проекта "Музыка в метро" выступают на станции метро "Достоевская"
Музыканты проекта Музыка в метро выступают на станции метро Достоевская - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Уже начались прослушивания.
"Участники выступят перед профессиональными членами жюри. Электронные заявки отправило так много людей, что этап прослушиваний разделили на 5 дней — он будет до 11 ноября", — уточняется в публикации.
"Благодаря проекту "Музыка в метро", который поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, мы смогли сделать ежедневные поездки жителей столицы в городском транспорте разнообразнее. Кроме того, интересные музыканты получают возможность быть услышанными", — говорит Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта.
Он также отметил, что в столичном метро ежедневно проходит более 20 выступлений артитов.
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КультураНовости культурыОбществоГородское хозяйство МосквыСергей СобянинМаксим ЛиксутовМоскваМетроМузыка
 
 
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