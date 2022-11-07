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Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре - РИА Новости, 07.11.2022
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:06
2022-11-07T18:06
2022-11-07T18:06
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городское хозяйство москвы
сергей собянин
максим ликсутов
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метро
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Уже начались прослушивания."Участники выступят перед профессиональными членами жюри. Электронные заявки отправило так много людей, что этап прослушиваний разделили на 5 дней — он будет до 11 ноября", — уточняется в публикации."Благодаря проекту "Музыка в метро", который поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, мы смогли сделать ежедневные поездки жителей столицы в городском транспорте разнообразнее. Кроме того, интересные музыканты получают возможность быть услышанными", — говорит Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта.Он также отметил, что в столичном метро ежедневно проходит более 20 выступлений артитов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, максим ликсутов , москва, метро, музыка
Культура, Новости культуры, Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Москва, Метро, Музыка
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре
Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря в Москве