https://ria.ru/20221107/muzyka-1829743479.html

Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре

Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре - РИА Новости, 07.11.2022

Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве в декабре

Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:06

2022-11-07T18:06

2022-11-07T18:06

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пятый сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Уже начались прослушивания."Участники выступят перед профессиональными членами жюри. Электронные заявки отправило так много людей, что этап прослушиваний разделили на 5 дней — он будет до 11 ноября", — уточняется в публикации."Благодаря проекту "Музыка в метро", который поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, мы смогли сделать ежедневные поездки жителей столицы в городском транспорте разнообразнее. Кроме того, интересные музыканты получают возможность быть услышанными", — говорит Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта.Он также отметил, что в столичном метро ежедневно проходит более 20 выступлений артитов.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, максим ликсутов , москва, метро, музыка