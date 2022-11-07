Депутаты хотят расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных
В Госдуму внесли законопроект о расширении льгот по кредитным каникулам для мобилизованных
Здание Госдумы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые обратившиеся за кредитными каникулами граждане брали до их мобилизации и участия в специальной военной операции (СВО), внесен в Госдуму, следует из ее базы данных.
Документ разработан Орловским облсоветом народных депутатов с целью дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, принимающих участие в СВО, а также членов их семей.
Сейчас такие граждане имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в СВО. Такие каникулы предоставляются на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время СВО.
При этом на остаток основного долга начисляются проценты в размере две третьих от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита или займа на дату обращения за кредитными каникулами.
Законопроектом предлагается в течение срока действия этого льготного периода не начислять эти проценты. Это "позволит усилить меры поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей".
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.
21 октября, 21:54ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных