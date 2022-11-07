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Депутаты хотят расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
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Депутаты хотят расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных
Депутаты хотят расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
Депутаты хотят расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных
Законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые обратившиеся за кредитными каникулами... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:20
2022-11-07T22:20
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые обратившиеся за кредитными каникулами граждане брали до их мобилизации и участия в специальной военной операции (СВО), внесен в Госдуму, следует из ее базы данных.Документ разработан Орловским облсоветом народных депутатов с целью дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, принимающих участие в СВО, а также членов их семей.Сейчас такие граждане имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в СВО. Такие каникулы предоставляются на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время СВО.При этом на остаток основного долга начисляются проценты в размере две третьих от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита или займа на дату обращения за кредитными каникулами.Законопроектом предлагается в течение срока действия этого льготного периода не начислять эти проценты. Это "позволит усилить меры поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей".Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.
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россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, экономика
Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Экономика
22:20 07.11.2022
 
Депутаты хотят расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных

В Госдуму внесли законопроект о расширении льгот по кредитным каникулам для мобилизованных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы в Москве
Здание Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Госдумы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые обратившиеся за кредитными каникулами граждане брали до их мобилизации и участия в специальной военной операции (СВО), внесен в Госдуму, следует из ее базы данных.
Документ разработан Орловским облсоветом народных депутатов с целью дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, принимающих участие в СВО, а также членов их семей.
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
11 октября, 09:41Инфографика
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
Сейчас такие граждане имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в СВО. Такие каникулы предоставляются на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время СВО.
При этом на остаток основного долга начисляются проценты в размере две третьих от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита или займа на дату обращения за кредитными каникулами.
Законопроектом предлагается в течение срока действия этого льготного периода не начислять эти проценты. Это "позволит усилить меры поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей".
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных привлекут к контролю линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Командиров обязали отправлять их в зону спецоперации после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 21:54
ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных
 
РоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииЭкономика
 
 
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