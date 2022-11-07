15:49 07.11.2022 (обновлено: 16:40 07.11.2022)
В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам
В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам развозить гуманитарную помощь
КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ (Запорожская область), 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие РФ призванные по частичной мобилизации и прибывшие для несения службы в Запорожскую область, помогают волонтерам оказывать гуманитарную помощь местному населению, передает корреспондент РИА Новости.
Российские военные решили не оставаться в стороне и помочь волонтерам в раздаче и развозе гуманитарной помощи населению. В фокусе внимания адресная помощь самым нуждающимся: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям.
"Мы помогаем волонтерам, ездим по адресам, помогаем бабушкам и дедушкам, тем, кто нуждается в этом. Спрашиваем, что им еще требуется, чем еще можно помочь", - рассказал РИА Новости мобилизованный военный.
Одним из городов Запорожской области, где военные помогают населению, является Каменка-Днепровская, который регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны украинских боевиков.
Здесь неравнодушные военнослужащие привезли продуктовые и гигиенические наборы в дома, где проживают инвалиды, а также немощные старики, которые остро нуждаются во внимании и помощи.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области
Мобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области