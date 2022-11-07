https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829695385.html

В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам

В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам - РИА Новости, 07.11.2022

В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам

Военнослужащие РФ призванные по частичной мобилизации и прибывшие для несения службы в Запорожскую область, помогают волонтерам оказывать гуманитарную помощь... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:49

2022-11-07T15:49

2022-11-07T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

частичная мобилизация в россии

гуманитарная помощь

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КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ (Запорожская область), 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие РФ призванные по частичной мобилизации и прибывшие для несения службы в Запорожскую область, помогают волонтерам оказывать гуманитарную помощь местному населению, передает корреспондент РИА Новости.Российские военные решили не оставаться в стороне и помочь волонтерам в раздаче и развозе гуманитарной помощи населению. В фокусе внимания адресная помощь самым нуждающимся: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям."Мы помогаем волонтерам, ездим по адресам, помогаем бабушкам и дедушкам, тем, кто нуждается в этом. Спрашиваем, что им еще требуется, чем еще можно помочь", - рассказал РИА Новости мобилизованный военный.Одним из городов Запорожской области, где военные помогают населению, является Каменка-Днепровская, который регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны украинских боевиков.Здесь неравнодушные военнослужащие привезли продуктовые и гигиенические наборы в дома, где проживают инвалиды, а также немощные старики, которые остро нуждаются во внимании и помощи.

https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мобилизованные развозят гумпомощь в Запорожской области Мобилизованные, прибывшие в Запорожскую область, занимаются доставкой гуманитарной помощи, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-07T15:49 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, частичная мобилизация в россии, гуманитарная помощь