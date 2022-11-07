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В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам - РИА Новости, 07.11.2022
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https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829695385.html
В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам
В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам - РИА Новости, 07.11.2022
В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам
Военнослужащие РФ призванные по частичной мобилизации и прибывшие для несения службы в Запорожскую область, помогают волонтерам оказывать гуманитарную помощь... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:49
2022-11-07T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
частичная мобилизация в россии
гуманитарная помощь
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КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ (Запорожская область), 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие РФ призванные по частичной мобилизации и прибывшие для несения службы в Запорожскую область, помогают волонтерам оказывать гуманитарную помощь местному населению, передает корреспондент РИА Новости.Российские военные решили не оставаться в стороне и помочь волонтерам в раздаче и развозе гуманитарной помощи населению. В фокусе внимания адресная помощь самым нуждающимся: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям."Мы помогаем волонтерам, ездим по адресам, помогаем бабушкам и дедушкам, тем, кто нуждается в этом. Спрашиваем, что им еще требуется, чем еще можно помочь", - рассказал РИА Новости мобилизованный военный.Одним из городов Запорожской области, где военные помогают населению, является Каменка-Днепровская, который регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны украинских боевиков.Здесь неравнодушные военнослужащие привезли продуктовые и гигиенические наборы в дома, где проживают инвалиды, а также немощные старики, которые остро нуждаются во внимании и помощи.
https://ria.ru/20221106/dobrovoltsy-1829531667.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Мобилизованные развозят гумпомощь в Запорожской области
Мобилизованные, прибывшие в Запорожскую область, занимаются доставкой гуманитарной помощи, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, частичная мобилизация в россии, гуманитарная помощь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Частичная мобилизация в России, Гуманитарная помощь
15:49 07.11.2022 (обновлено: 16:40 07.11.2022)
 
В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам

В Запорожской области мобилизованные помогают волонтерам развозить гуманитарную помощь

Читать ria.ru в
КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ (Запорожская область), 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие РФ призванные по частичной мобилизации и прибывшие для несения службы в Запорожскую область, помогают волонтерам оказывать гуманитарную помощь местному населению, передает корреспондент РИА Новости.
Российские военные решили не оставаться в стороне и помочь волонтерам в раздаче и развозе гуманитарной помощи населению. В фокусе внимания адресная помощь самым нуждающимся: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям.
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"Мы помогаем волонтерам, ездим по адресам, помогаем бабушкам и дедушкам, тем, кто нуждается в этом. Спрашиваем, что им еще требуется, чем еще можно помочь", - рассказал РИА Новости мобилизованный военный.
Одним из городов Запорожской области, где военные помогают населению, является Каменка-Днепровская, который регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны украинских боевиков.
Здесь неравнодушные военнослужащие привезли продуктовые и гигиенические наборы в дома, где проживают инвалиды, а также немощные старики, которые остро нуждаются во внимании и помощи.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области
Мобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мобилизованный военнослужащий РФ передает гуманитарную помощь местной женщине в городе Каменке-Днепровской Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЧастичная мобилизация в РоссииГуманитарная помощь
 
 
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