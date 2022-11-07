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Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП - РИА Новости, 07.11.2022
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Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП
Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП - РИА Новости, 07.11.2022
Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс, по которым трудовые договоры могут расторгаться в случае мобилизации... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:57
2022-11-07T17:58
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс, по которым трудовые договоры могут расторгаться в случае мобилизации работодателя-физлица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юрлица. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, дополняется перечень обстоятельств, возникновение которых влечет прекращение трудового договора независимо от воли сторон. Таким обстоятельством является "призыв работодателя - физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ".Норма будет применяться, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя. Это положение распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
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общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
17:57 07.11.2022 (обновлено: 17:58 07.11.2022)
 
Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП

Путин разрешил расторгать трудовые договоры в случае мобилизации работодателя-физлица

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс, по которым трудовые договоры могут расторгаться в случае мобилизации работодателя-физлица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юрлица. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, дополняется перечень обстоятельств, возникновение которых влечет прекращение трудового договора независимо от воли сторон. Таким обстоятельством является "призыв работодателя - физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ".
Норма будет применяться, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя. Это положение распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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