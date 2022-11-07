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Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП

Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП - РИА Новости, 07.11.2022

Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс, по которым трудовые договоры могут расторгаться в случае мобилизации... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:57

2022-11-07T17:57

2022-11-07T17:58

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в Трудовой кодекс, по которым трудовые договоры могут расторгаться в случае мобилизации работодателя-физлица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юрлица. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, дополняется перечень обстоятельств, возникновение которых влечет прекращение трудового договора независимо от воли сторон. Таким обстоятельством является "призыв работодателя - физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ".Норма будет применяться, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя. Это положение распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии