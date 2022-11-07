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Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным

Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным - РИА Новости, 07.11.2022

Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным

Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:36

2022-11-07T17:36

2022-11-07T17:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

игорь руденя

тверская область

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых действий."Внимание нужно проявлять ко всем - где бы они ни находились", - подчеркнул Путин, говоря о поддержке таких бойцов на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Президент обратил внимание, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находится в зоне специальной операции, из них около 50 тысяч человек участвуют в боевых действиях.

россия

тверская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, игорь руденя, тверская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии