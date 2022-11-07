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Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829741030.html
Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным
Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным - РИА Новости, 07.11.2022
Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным
Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:36
2022-11-07T17:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
игорь руденя
тверская область
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых действий."Внимание нужно проявлять ко всем - где бы они ни находились", - подчеркнул Путин, говоря о поддержке таких бойцов на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Президент обратил внимание, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находится в зоне специальной операции, из них около 50 тысяч человек участвуют в боевых действиях.
россия
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безопасность, россия, владимир путин, игорь руденя, тверская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Тверская область, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
17:36 07.11.2022
 
Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным

Путин призвал власти проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы те ни находились

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области. Архивное фото
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились - на полигонах, в зоне боевых действий.
"Внимание нужно проявлять ко всем - где бы они ни находились", - подчеркнул Путин, говоря о поддержке таких бойцов на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Президент обратил внимание, что около 80 тысяч мобилизованных сейчас находится в зоне специальной операции, из них около 50 тысяч человек участвуют в боевых действиях.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинИгорь РуденяТверская областьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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