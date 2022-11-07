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Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829707344.html
Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра
Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра - РИА Новости, 07.11.2022
Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра
Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости, что в их задачи входит оборона берега Днепра в районе Энергодара, что за... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:21
2022-11-07T16:43
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
саратовская область
энергодар
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости, что в их задачи входит оборона берега Днепра в районе Энергодара, что за время боевого слаживания они сдружились друг с другом и знают, на что способны, и что надеются скоро вернуться домой."Выехали с Саратова, доехали нормально. Все классно, романтика. Хочу передать привет домой в Саратов матери, сестре, друзьям. Всем большой привет, работаем, братья! Противник нас вообще не беспокоит, это он должен беспокоиться!" - заявил боец с позывным "Казах"."Целый месяц вместе, каждый друг друга знает, кто на что способен, уже выучку подтянули. Привет хотел бы передать маме, бабушке, папе, братьям Кольке и Витальке", - добавил его сослуживец.Житель Степного Саратовской области рассказал, что до мобилизации работал в банке представителем. "Призвали, и я с удовольствием сразу пошел самый первый. Еще хотел контракт подписывать, но дали повестку, и я побежал", - поведал он.Саратовец Роман сообщил, что в задачи его подразделения входит оборона береговой линии Днепра. "В полевых условиях готовим сами себе на месте, привозят продукты. Жители принимают нас как освободителей, готовы помогать. Между с собой мы сдружились, потому что приходится друг друга прикрывать. Проблем никаких не ощущаем. Надеюсь, что скоро вернёмся все домой", - отметил Роман."Казах" же подчеркнул, что они планируют вернуться, "как все закончится".
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россия
запорожская область
саратовская область
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Саратовские мобилизованные о дружбе и обороне берега Днепра
Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости, что в их задачи входит оборона берега Днепра в районе Энергодара, что за время боевого слаживания они сдружились друг с другом и знают, на что способны, и что надеются скоро вернуться домой. "Выехали с Саратова, доехали нормально. Все классно, романтика. Хочу передать привет домой в Саратов матери, сестре, друзьям. Всем большой привет, работаем, братья! Противник нас вообще не беспокоит, это он должен беспокоиться!" - заявил боец с позывным "Казах".
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общество, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, саратовская область, энергодар, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ, Россия, Запорожская область, Саратовская область, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
16:21 07.11.2022 (обновлено: 16:43 07.11.2022)
 
Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра

Саратовские мобилизованные, служащие у Энергодара, рассказали о выучке и боевой дружбе

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости, что в их задачи входит оборона берега Днепра в районе Энергодара, что за время боевого слаживания они сдружились друг с другом и знают, на что способны, и что надеются скоро вернуться домой.
"Выехали с Саратова, доехали нормально. Все классно, романтика. Хочу передать привет домой в Саратов матери, сестре, друзьям. Всем большой привет, работаем, братья! Противник нас вообще не беспокоит, это он должен беспокоиться!" - заявил боец с позывным "Казах".
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"Целый месяц вместе, каждый друг друга знает, кто на что способен, уже выучку подтянули. Привет хотел бы передать маме, бабушке, папе, братьям Кольке и Витальке", - добавил его сослуживец.
Житель Степного Саратовской области рассказал, что до мобилизации работал в банке представителем. "Призвали, и я с удовольствием сразу пошел самый первый. Еще хотел контракт подписывать, но дали повестку, и я побежал", - поведал он.
Саратовец Роман сообщил, что в задачи его подразделения входит оборона береговой линии Днепра. "В полевых условиях готовим сами себе на месте, привозят продукты. Жители принимают нас как освободителей, готовы помогать. Между с собой мы сдружились, потому что приходится друг друга прикрывать. Проблем никаких не ощущаем. Надеюсь, что скоро вернёмся все домой", - отметил Роман.
"Казах" же подчеркнул, что они планируют вернуться, "как все закончится".
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВооруженные силы РФРоссияЗапорожская областьСаратовская областьЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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