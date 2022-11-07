https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829707344.html

Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра

Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра - РИА Новости, 07.11.2022

Саратовские мобилизованные рассказали, как обороняют берег Днепра

Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости, что в их задачи входит оборона берега Днепра в районе Энергодара, что за... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:43

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы рф

россия

запорожская область

саратовская область

энергодар

ситуация в днр и лнр

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости, что в их задачи входит оборона берега Днепра в районе Энергодара, что за время боевого слаживания они сдружились друг с другом и знают, на что способны, и что надеются скоро вернуться домой."Выехали с Саратова, доехали нормально. Все классно, романтика. Хочу передать привет домой в Саратов матери, сестре, друзьям. Всем большой привет, работаем, братья! Противник нас вообще не беспокоит, это он должен беспокоиться!" - заявил боец с позывным "Казах"."Целый месяц вместе, каждый друг друга знает, кто на что способен, уже выучку подтянули. Привет хотел бы передать маме, бабушке, папе, братьям Кольке и Витальке", - добавил его сослуживец.Житель Степного Саратовской области рассказал, что до мобилизации работал в банке представителем. "Призвали, и я с удовольствием сразу пошел самый первый. Еще хотел контракт подписывать, но дали повестку, и я побежал", - поведал он.Саратовец Роман сообщил, что в задачи его подразделения входит оборона береговой линии Днепра. "В полевых условиях готовим сами себе на месте, привозят продукты. Жители принимают нас как освободителей, готовы помогать. Между с собой мы сдружились, потому что приходится друг друга прикрывать. Проблем никаких не ощущаем. Надеюсь, что скоро вернёмся все домой", - отметил Роман."Казах" же подчеркнул, что они планируют вернуться, "как все закончится".

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828384985.html

россия

запорожская область

саратовская область

энергодар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Саратовские мобилизованные о дружбе и обороне берега Днепра Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости, что в их задачи входит оборона берега Днепра в районе Энергодара, что за время боевого слаживания они сдружились друг с другом и знают, на что способны, и что надеются скоро вернуться домой. "Выехали с Саратова, доехали нормально. Все классно, романтика. Хочу передать привет домой в Саратов матери, сестре, друзьям. Всем большой привет, работаем, братья! Противник нас вообще не беспокоит, это он должен беспокоиться!" - заявил боец с позывным "Казах". 2022-11-07T16:21 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, саратовская область, энергодар, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии