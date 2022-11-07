https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829619364.html

Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных

Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022

Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных в местах проведения боевого... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:02

2022-11-07T12:02

2022-11-07T15:53

рустам минниханов

сергей шойгу

владимир путин

украина

россия

генеральная прокуратура рф

безопасность

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных в местах проведения боевого слаживания, сообщила пресс-служба главы республики.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором военнослужащие в грубой форме разговаривают с руководством в палаточном пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища, требуя нормальных бытовых условий. В частности, они жаловались на сырые дрова, недостаточное количество мест для зарядки телефонов, отсутствие стиральных машин и другие бытовые проблемы."Хочу также обратить внимание на такой важный момент, как создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания и организация питания. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться", - сказал Минниханов на совместном заседании оперативного штаба и призывной комиссии республики по мобилизации граждан.Он отметил, что руководством республики все обращения со стороны военнослужащих и мобилизованных решаются в первостепенном порядке.По слова Минниханова, для мобилизованных был создан палаточный город с необходимой инфраструктурой.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221107/chuvashiya-1829585125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рустам минниханов, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, безопасность