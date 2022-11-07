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Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
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https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829619364.html
Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных
Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных - РИА Новости, 07.11.2022
Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных в местах проведения боевого... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:02
2022-11-07T15:53
рустам минниханов
сергей шойгу
владимир путин
украина
россия
генеральная прокуратура рф
безопасность
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных в местах проведения боевого слаживания, сообщила пресс-служба главы республики.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором военнослужащие в грубой форме разговаривают с руководством в палаточном пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища, требуя нормальных бытовых условий. В частности, они жаловались на сырые дрова, недостаточное количество мест для зарядки телефонов, отсутствие стиральных машин и другие бытовые проблемы."Хочу также обратить внимание на такой важный момент, как создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания и организация питания. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться", - сказал Минниханов на совместном заседании оперативного штаба и призывной комиссии республики по мобилизации граждан.Он отметил, что руководством республики все обращения со стороны военнослужащих и мобилизованных решаются в первостепенном порядке.По слова Минниханова, для мобилизованных был создан палаточный город с необходимой инфраструктурой.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221107/chuvashiya-1829585125.html
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рустам минниханов, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, безопасность
Рустам Минниханов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность, Республика Татарстан
12:02 07.11.2022 (обновлено: 15:53 07.11.2022)
 
Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных

Глава Татарстана Минниханов поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных в местах проведения боевого слаживания, сообщила пресс-служба главы республики.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором военнослужащие в грубой форме разговаривают с руководством в палаточном пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища, требуя нормальных бытовых условий. В частности, они жаловались на сырые дрова, недостаточное количество мест для зарядки телефонов, отсутствие стиральных машин и другие бытовые проблемы.
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"Хочу также обратить внимание на такой важный момент, как создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания и организация питания. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться", - сказал Минниханов на совместном заседании оперативного штаба и призывной комиссии республики по мобилизации граждан.
Он отметил, что руководством республики все обращения со стороны военнослужащих и мобилизованных решаются в первостепенном порядке.
"Есть у людей какие-то вопросы - житейские, организационные, правовые - мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Это не только ваш недостаток - это наш общий недостаток", - подчеркнул он, обращаясь к руководству танкового училища.
По слова Минниханова, для мобилизованных был создан палаточный город с необходимой инфраструктурой.
"В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать… Это, прежде всего, как руководителю республики, в мой адрес. Мы где-то что-то не досмотрели", - сказал Минниханов.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
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Республика ТатарстанРустам МиннихановСергей ШойгуВладимир ПутинУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФБезопасность
 
 
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