https://ria.ru/20221107/missii-1829609050.html

Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии

Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии - РИА Новости, 07.11.2022

Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:40

2022-11-07T11:40

2022-11-07T11:40

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики, правительством Луганской Народной Республики и иными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с привлечением автономной некоммерческой организации "Сад Памяти" разработать программу, предусматривающую направление в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий", - говорится в документе.Представить доклад по этому вопросу поручено до 1 февраля 2023 года и далее – ежегодно.

https://ria.ru/20221017/ekologiya-1824594956.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире