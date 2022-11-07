Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/missii-1829609050.html
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:40
2022-11-07T11:40
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики, правительством Луганской Народной Республики и иными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с привлечением автономной некоммерческой организации "Сад Памяти" разработать программу, предусматривающую направление в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий", - говорится в документе.Представить доклад по этому вопросу поручено до 1 февраля 2023 года и далее – ежегодно.
https://ria.ru/20221017/ekologiya-1824594956.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире
Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, В мире
11:40 07.11.2022
 
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии

Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические гуманитарные миссии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики, правительством Луганской Народной Республики и иными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с привлечением автономной некоммерческой организации "Сад Памяти" разработать программу, предусматривающую направление в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий", - говорится в документе.
Представить доклад по этому вопросу поручено до 1 февраля 2023 года и далее – ежегодно.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:47
Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала