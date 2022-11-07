https://ria.ru/20221107/missii-1829609050.html
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:40
2022-11-07T11:40
2022-11-07T11:40
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля доложить о разработке программы направления в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики, правительством Луганской Народной Республики и иными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с привлечением автономной некоммерческой организации "Сад Памяти" разработать программу, предусматривающую направление в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий", - говорится в документе.Представить доклад по этому вопросу поручено до 1 февраля 2023 года и далее – ежегодно.
https://ria.ru/20221017/ekologiya-1824594956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире
Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, В мире
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические миссии
Путин поручил направлять в ДНР и ЛНР экологические гуманитарные миссии