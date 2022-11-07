https://ria.ru/20221107/migratsiya-1829786759.html

В Калужской области обеспечили стабильность развития миграционной ситуации

В Калужской области обеспечили стабильность развития миграционной ситуации - РИА Новости, 07.11.2022

В Калужской области обеспечили стабильность развития миграционной ситуации

Предпринятые в Калужской области ограничения в сфере миграционной политики показали свою эффективность, позволив обеспечить стабильность развития миграционной... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:35

2022-11-07T19:35

2022-11-07T19:35

калужская область

владислав шапша

калужская область

россия

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КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Предпринятые в Калужской области ограничения в сфере миграционной политики показали свою эффективность, позволив обеспечить стабильность развития миграционной ситуации, сообщает правительство региона.Губернатор Калужской области Владислав Шапша в начале февраля 2022 года поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области после того, как в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, тот не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. Шапша заявил, что теперь с такими мигрантами будет разбираться полиция. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики, такие как розничная торговля, пассажирские перевозки и общепит.Сообщается, что в понедельник в регионе обсуждали миграционную политику. В ходе обсуждения губернатор напомнил, что в октябре на совещании с членами Совета безопасности президент страны призвал из-за ситуации в мире скорректировать концепцию государственной миграционной политики."Сейчас готовится законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. У себя в регионе мы уже пошли на серьезные изменения в миграционной сфере: установили запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, пресекаем использование подложных документов для получения трудовых патентов, противодействуем фиктивным бракам и незаконной постановке на миграционный учет. Результаты, которые мы фиксируем, подтверждают своевременность этих шагов", - сказал Шапша.Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Аксенова в своем докладе отметила, что принимаемые правоохранительными органами области меры позволили обеспечить стабильность развития миграционной ситуации в регионе.По данным УМВД России по Калужской области, в период с февраля по сентябрь 2022 года количество уведомлений о расторжении трудовых (гражданско-правовых договоров) с иностранными работниками, работающими на основании патентов, возросло на 64%. Повышение в регионе требований к соблюдению работодателями законодательства позволило года сократить квоту на привлечение иностранных работников почти в четыре раза: с 3877 единиц в 2015 году до 1007 единиц в 2022 году, информирует областное правительство.Шапша подчеркнул, что работа, которую региональные власти провели в сфере миграции, приносит свои результаты. "Мы видим, что у нас в два раза уменьшилось количество выдаваемых патентов. По программе переселения соотечественников у нас в три раза меньше заявилось в текущем году только по тем решениям, которые были приняты ранее", - сказал он."Эту работу надо продолжать. Главная задача – всесторонняя защита интересов жителей региона. В том числе в экономическом плане. Количество выданных патентов должно соответствовать той потребности, которая есть сегодня у экономики региона", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20221107/politika-1829727997.html

https://ria.ru/20221031/kaluga-1828076461.html

https://ria.ru/20221031/turizm-1828210723.html

калужская область

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владислав шапша, калужская область, россия