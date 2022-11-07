https://ria.ru/20221107/meropriyatiya-1829623031.html

Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия

Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия - РИА Новости, 07.11.2022

Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия

Системная работа по противодействию коррупции в Тюменской области проводится в соответствии с национальным планом, все антикоррупционные мероприятия 2022 года... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:13

2022-11-07T12:13

2022-11-07T12:13

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ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Системная работа по противодействию коррупции в Тюменской области проводится в соответствии с национальным планом, все антикоррупционные мероприятия 2022 года выполнены, сообщается на сайте правительства области по итогам очередного заседания региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло под председательством губернатора Александра Моора."Системная работа по противодействию коррупции проводится в регионе в соответствии с национальным планом. В частности, вводятся меры, способствующие снижению коррупции, отстраивается взаимодействие с институтами гражданского общества", – сообщил Александр Моор.По данным отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Тюменской области, все запланированные на 2022 год мероприятия выполнены. В частности, сведения о доходах за 2021 год в Тюменской области представили 100% лиц, на которых такая обязанность возложена законодательством. С января по сентябрь этого года проведено 389 проверочных мероприятий, в том числе 113 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также руководителей госучреждений. В результате к ответственности за нарушения привлечены 17 госслужащих, четыре руководителя госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные должности.В числе запланированных на 2023 год мероприятий упоминается рассмотрение вопроса по теме "Итоги опроса бизнес-сообщества Тюменской области в рамках десятого этапа Всероссийского проекта Торгово-промышленной палаты России "Бизнес-барометр коррупции" – проблематика, пути решения".

https://ria.ru/20221027/marshruty-1827252510.html

https://ria.ru/20221031/koronavirus-1828009985.html

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александр моор, тюменская область, россия