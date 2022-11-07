Рейтинг@Mail.ru
Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221107/meropriyatiya-1829623031.html
Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия
Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия - РИА Новости, 07.11.2022
Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия
Системная работа по противодействию коррупции в Тюменской области проводится в соответствии с национальным планом, все антикоррупционные мероприятия 2022 года... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:13
2022-11-07T12:13
тюменская область
александр моор
тюменская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_a34f73c2cd113fa36c2e89b15e8819fd.jpg
ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Системная работа по противодействию коррупции в Тюменской области проводится в соответствии с национальным планом, все антикоррупционные мероприятия 2022 года выполнены, сообщается на сайте правительства области по итогам очередного заседания региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло под председательством губернатора Александра Моора."Системная работа по противодействию коррупции проводится в регионе в соответствии с национальным планом. В частности, вводятся меры, способствующие снижению коррупции, отстраивается взаимодействие с институтами гражданского общества", – сообщил Александр Моор.По данным отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Тюменской области, все запланированные на 2022 год мероприятия выполнены. В частности, сведения о доходах за 2021 год в Тюменской области представили 100% лиц, на которых такая обязанность возложена законодательством. С января по сентябрь этого года проведено 389 проверочных мероприятий, в том числе 113 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также руководителей госучреждений. В результате к ответственности за нарушения привлечены 17 госслужащих, четыре руководителя госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные должности.В числе запланированных на 2023 год мероприятий упоминается рассмотрение вопроса по теме "Итоги опроса бизнес-сообщества Тюменской области в рамках десятого этапа Всероссийского проекта Торгово-промышленной палаты России "Бизнес-барометр коррупции" – проблематика, пути решения".
https://ria.ru/20221027/marshruty-1827252510.html
https://ria.ru/20221031/koronavirus-1828009985.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_add67aa4614b226eb53e6c4cd1776cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, россия
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Россия
12:13 07.11.2022
 
Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия

Правительство Тюменской области выполнило все антикоррупционные мероприятия 2022 года

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Системная работа по противодействию коррупции в Тюменской области проводится в соответствии с национальным планом, все антикоррупционные мероприятия 2022 года выполнены, сообщается на сайте правительства области по итогам очередного заседания региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло под председательством губернатора Александра Моора.
Вид на Тобольск и церковь святых праведных Захария и Елизаветы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 18:30Туризм
В Тюменской области появятся новые музейно-туристические маршруты
"Системная работа по противодействию коррупции проводится в регионе в соответствии с национальным планом. В частности, вводятся меры, способствующие снижению коррупции, отстраивается взаимодействие с институтами гражданского общества", – сообщил Александр Моор.
По данным отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Тюменской области, все запланированные на 2022 год мероприятия выполнены. В частности, сведения о доходах за 2021 год в Тюменской области представили 100% лиц, на которых такая обязанность возложена законодательством. С января по сентябрь этого года проведено 389 проверочных мероприятий, в том числе 113 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также руководителей госучреждений. В результате к ответственности за нарушения привлечены 17 госслужащих, четыре руководителя госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные должности.
В числе запланированных на 2023 год мероприятий упоминается рассмотрение вопроса по теме "Итоги опроса бизнес-сообщества Тюменской области в рамках десятого этапа Всероссийского проекта Торгово-промышленной палаты России "Бизнес-барометр коррупции" – проблематика, пути решения".
Врач в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 09:57Распространение коронавируса
Тюменская область продлила ограничения по COVID-19
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала