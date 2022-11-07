https://ria.ru/20221107/mavzoley-1829746291.html

Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября

Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября - РИА Новости, 07.11.2022

Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября

Посетителей 8 ноября не пустят в Мавзолей Владимира Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены, говорится в информационном сообщении отдела по связям с... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:45

2022-11-07T17:45

2022-11-07T17:46

общество

владимир ленин (владимир ульянов)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828997993_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a0e439c92de936582a67fd64e3ed596.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посетителей 8 ноября не пустят в Мавзолей Владимира Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября 2022 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221106/vatikan-1829087881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир ленин (владимир ульянов), россия