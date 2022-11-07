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Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября - РИА Новости, 07.11.2022
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Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября
Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября - РИА Новости, 07.11.2022
Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября
Посетителей 8 ноября не пустят в Мавзолей Владимира Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены, говорится в информационном сообщении отдела по связям с... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:45
2022-11-07T17:46
общество
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посетителей 8 ноября не пустят в Мавзолей Владимира Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября 2022 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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общество, владимир ленин (владимир ульянов), россия
Общество, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Россия
17:45 07.11.2022 (обновлено: 17:46 07.11.2022)
 
Мавзолей Ленина закроют для посетителей 8 ноября

Доступ в Мавзолей Владимира Ленина и к захоронениям у Кремлевской стены закроют 8 ноября

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посетителей 8 ноября не пустят в Мавзолей Владимира Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября 2022 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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