https://ria.ru/20221107/matkapital-1829775970.html

Тюменская область выплатила почти 620 миллионов рублей за первенцев

Тюменская область выплатила почти 620 миллионов рублей за первенцев - РИА Новости, 07.11.2022

Тюменская область выплатила почти 620 миллионов рублей за первенцев

Почти 620 миллионов рублей из бюджета Тюменской области за десять месяцев 2022 года направлено на выплаты материнского капитала на первого ребенка 4 131 семье,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:53

2022-11-07T18:53

2022-11-07T18:53

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

материнский капитал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156105/87/1561058706_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cd644aa5f326aa7297923e7ae6b4f1af.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Почти 620 миллионов рублей из бюджета Тюменской области за десять месяцев 2022 года направлено на выплаты материнского капитала на первого ребенка 4 131 семье, сообщает пресс-служба департамента соцразвития Тюменской области.Региональный маткапитал на первого ребенка выплачивается с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках реализации нацпроекта "Демография"."С начала года региональный материнский капитал за рождение первого ребенка в Тюменской области получила 4 131 семья. За десять месяцев 2022 года из бюджета региона было направлено почти 620 млн рублей", – следует из сообщения пресс-службы департамента соцразвития.Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного или усыновленного после 1 января 2020 года первого ребенка семьям, проживающим в Тюменской области не менее пяти лет. При этом студенческие семьи маткапитал могут получить вне зависимости от срока нахождения в регионе, главное — на дату рождения первого ребенка оба родителя должны проживать в Тюменской области и очно учиться в местных колледжах, техникумах и вузах."Обратиться за назначением регионального материнского капитала на первого ребенка можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Материнский капитал предоставляется только в безналичной форме. Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно через региональный портал государственных услуг", - отмечают в региональном департаменте соцразвития.

https://ria.ru/20220729/semya-1805872836.html

https://ria.ru/20220404/pomosch-1781671019.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр моор, тюменская область, материнский капитал