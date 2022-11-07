https://ria.ru/20221107/lavrov-1829638607.html

Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике

Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике - РИА Новости, 07.11.2022

Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике

Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве 8 ноября обсудят торговлю, использование национальных валют во... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:51

2022-11-07T12:51

2022-11-07T12:58

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве 8 ноября обсудят торговлю, использование национальных валют во взаиморасчетах, а также перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России, сообщили в российском МИД."Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества на ключевых направлениях, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. Основные тематические блоки – торгово-инвестиционная и транспортно-логистическая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении ведомства о переговорах двух министров 8 ноября в Москве.Отмечается, что министры также обсудят борьбу с терроризмом, ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, подготовку председательства Индии в ШОС, а также формирование архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положение дел в Афганистане, Сирии и Украине."Россия и Индия выступают за активное формирование более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства, а также исходят из недопустимости продвижения империалистического диктата на глобальной арене", - говорится также в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20221102/neft-1828555227.html

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