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Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике - РИА Новости, 07.11.2022
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Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике
Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике - РИА Новости, 07.11.2022
Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике
Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве 8 ноября обсудят торговлю, использование национальных валют во... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:51
2022-11-07T12:58
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве 8 ноября обсудят торговлю, использование национальных валют во взаиморасчетах, а также перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России, сообщили в российском МИД."Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества на ключевых направлениях, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. Основные тематические блоки – торгово-инвестиционная и транспортно-логистическая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении ведомства о переговорах двух министров 8 ноября в Москве.Отмечается, что министры также обсудят борьбу с терроризмом, ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, подготовку председательства Индии в ШОС, а также формирование архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положение дел в Афганистане, Сирии и Украине."Россия и Индия выступают за активное формирование более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства, а также исходят из недопустимости продвижения империалистического диктата на глобальной арене", - говорится также в сообщении МИД РФ.
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цены на нефть, москва, мид индии, россия, сергей лавров, индия, шос, субраманиам джайшанкар
Цены на нефть, Москва, МИД Индии, Россия, Сергей Лавров, Индия, ШОС, Субраманиам Джайшанкар
12:51 07.11.2022 (обновлено: 12:58 07.11.2022)
 
Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике

МИД: Лавров с индийским коллегой Джайшанкаром обсудят торговлю, проекты в энергетике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве 8 ноября обсудят торговлю, использование национальных валют во взаиморасчетах, а также перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России, сообщили в российском МИД.
"Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества на ключевых направлениях, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. Основные тематические блоки – торгово-инвестиционная и транспортно-логистическая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении ведомства о переговорах двух министров 8 ноября в Москве.
Отмечается, что министры также обсудят борьбу с терроризмом, ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, подготовку председательства Индии в ШОС, а также формирование архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положение дел в Афганистане, Сирии и Украине.
"Россия и Индия выступают за активное формирование более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства, а также исходят из недопустимости продвижения империалистического диктата на глобальной арене", - говорится также в сообщении МИД РФ.
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Цены на нефтьМоскваМИД ИндииРоссияСергей ЛавровИндияШОССубраманиам Джайшанкар
 
 
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