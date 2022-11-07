https://ria.ru/20221107/lavrov-1829638607.html
Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике
Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике - РИА Новости, 07.11.2022
Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике
Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве 8 ноября обсудят торговлю, использование национальных валют во... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:51
2022-11-07T12:51
2022-11-07T12:58
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве 8 ноября обсудят торговлю, использование национальных валют во взаиморасчетах, а также перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России, сообщили в российском МИД."Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества на ключевых направлениях, а также "сверят часы" по графику предстоящих контактов. Основные тематические блоки – торгово-инвестиционная и транспортно-логистическая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении ведомства о переговорах двух министров 8 ноября в Москве.Отмечается, что министры также обсудят борьбу с терроризмом, ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, подготовку председательства Индии в ШОС, а также формирование архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положение дел в Афганистане, Сирии и Украине."Россия и Индия выступают за активное формирование более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства, а также исходят из недопустимости продвижения империалистического диктата на глобальной арене", - говорится также в сообщении МИД РФ.
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Цены на нефть, Москва, МИД Индии, Россия, Сергей Лавров, Индия, ШОС, Субраманиам Джайшанкар
12:51 07.11.2022 (обновлено: 12:58 07.11.2022)
Лавров и глава МИД Индии обсудят торговлю, проекты в энергетике
МИД: Лавров с индийским коллегой Джайшанкаром обсудят торговлю, проекты в энергетике