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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61 рубля - РИА Новости, 07.11.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61 рубля
Валюта РФ выросла в понедельник к доллару до 61 рубля, но символически снизилась к евро – до 60,92 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:37
2022-11-07T19:37
2022-11-07T19:37
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Валюта РФ выросла в понедельник к доллару до 61 рубля, но символически снизилась к евро – до 60,92 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,1 рубля, до 61 рубля ровно, евро поднялся на 2 копейки, до 60,92 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, евро, рубль, валюта
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, евро, Рубль, Валюта
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 7 ноября упал до 61 рубля, евро вырос до 60,92