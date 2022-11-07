https://ria.ru/20221107/kosovo-1829801892.html

В МИД выразили обеспокоенность из-за обострения обстановки вокруг Косово

В МИД выразили обеспокоенность из-за обострения обстановки вокруг Косово - РИА Новости, 07.11.2022

В МИД выразили обеспокоенность из-за обострения обстановки вокруг Косово

Россия встревожена обострением обстановки вокруг Косово, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая эффективных шагов для... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:27

2022-11-07T20:27

2022-11-07T20:27

в мире

мария захарова

косово

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия встревожена обострением обстановки вокруг Косово, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая эффективных шагов для окончания провокаций со стороны косовоалбанских радикалов, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В свою очередь, добавляет дипломат, Белград последовательно демонстрирует конструктивный подход, призывает к решению возникающих вопросов путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей. По ее словам, мирный митинг в Косовской Митровице 6 ноября подтвердил массовую народную поддержку такой линии руководства Сербии."При этом вынужденный выход косовских сербов из краевых структур, включая полицию, считаем свидетельством их нежелания быть соучастниками преступного курса косовоалбанских "властей" в отношении сербского населения Косово, которое путем этнических чисток пытаются согнать с родной земли", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что очередное обострение происходит в условиях, когда Евросоюз, наделенный Генассамблеей ООН ролью посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, фактически остается "безучастным, не хочет или не может разблокировать процесс"."Исходим из абсолютного приоритета выполнения косоварами своих обязательств, зафиксированных при участии ЕС, прежде всего, в части создания обладающего полноценными исполнительными полномочиями Сообщества сербских муниципалитетов Косово как формы защиты прав и свобод местных сербов, а по сути – фактора их физического выживания", - говорится в сообщении.По словам официального представителя МИД РФ, Москва по-прежнему не видит альтернативы достижению Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое в обязательном порядке должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20221106/serbiya-1829471592.html

https://ria.ru/20221104/soglashenie-1829266350.html

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в мире, мария захарова, косово, россия, генеральная ассамблея оон, евросоюз, оон, сербия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)