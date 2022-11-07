В МИД выразили обеспокоенность из-за обострения обстановки вокруг Косово
Представитель МИД Захарова заявила, что Запад нагнетает напряженность вокруг Косово
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия встревожена обострением обстановки вокруг Косово, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая эффективных шагов для окончания провокаций со стороны косовоалбанских радикалов, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Встревожены обострением обстановки вокруг Косово, где так называемые приштинские "власти" вновь сознательно нагнетают напряженность – при попустительстве либо даже прямой поддержке своих попечителей в лице Вашингтона и его европейских союзников. Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту", - отмечается в распространенном в понедельник комментарии Захаровой о кризисной ситуации вокруг Косово.
В свою очередь, добавляет дипломат, Белград последовательно демонстрирует конструктивный подход, призывает к решению возникающих вопросов путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей. По ее словам, мирный митинг в Косовской Митровице 6 ноября подтвердил массовую народную поддержку такой линии руководства Сербии.
"При этом вынужденный выход косовских сербов из краевых структур, включая полицию, считаем свидетельством их нежелания быть соучастниками преступного курса косовоалбанских "властей" в отношении сербского населения Косово, которое путем этнических чисток пытаются согнать с родной земли", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что очередное обострение происходит в условиях, когда Евросоюз, наделенный Генассамблеей ООН ролью посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, фактически остается "безучастным, не хочет или не может разблокировать процесс".
"Исходим из абсолютного приоритета выполнения косоварами своих обязательств, зафиксированных при участии ЕС, прежде всего, в части создания обладающего полноценными исполнительными полномочиями Сообщества сербских муниципалитетов Косово как формы защиты прав и свобод местных сербов, а по сути – фактора их физического выживания", - говорится в сообщении.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва по-прежнему не видит альтернативы достижению Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое в обязательном порядке должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН.