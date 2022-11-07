https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829744104.html

Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса

Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса - РИА Новости, 07.11.2022

Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса

Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, заметив, что это заболевание приобретает сезонный характер. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:43

2022-11-07T17:43

2022-11-07T17:46

распространение коронавируса

общество

владимир путин

игорь руденя

россия

коронавирус covid-19

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, заметив, что это заболевание приобретает сезонный характер."Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты", - указал он на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Так Путин отреагировал на реплику главы региона, что тема ковида уже "практически закрыта", по словам губернатора, в области всего 30 человек находится в больницах с коронавирусом, власти все равно принимают профилактические меры.

https://ria.ru/20221103/vaktsina-1829007052.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, игорь руденя, россия, коронавирус covid-19