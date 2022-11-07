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Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса - РИА Новости, 07.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829744104.html
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса - РИА Новости, 07.11.2022
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса
Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, заметив, что это заболевание приобретает сезонный характер. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:43
2022-11-07T17:46
распространение коронавируса
общество
владимир путин
игорь руденя
россия
коронавирус covid-19
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, заметив, что это заболевание приобретает сезонный характер."Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты", - указал он на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Так Путин отреагировал на реплику главы региона, что тема ковида уже "практически закрыта", по словам губернатора, в области всего 30 человек находится в больницах с коронавирусом, власти все равно принимают профилактические меры.
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общество, владимир путин, игорь руденя, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Владимир Путин, Игорь Руденя, Россия, Коронавирус COVID-19
17:43 07.11.2022 (обновлено: 17:46 07.11.2022)
 
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса

Путин потребовал не ослаблять внимание к коронавирусу, приобретающему сезонный характер

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, заметив, что это заболевание приобретает сезонный характер.
"Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты", - указал он на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Так Путин отреагировал на реплику главы региона, что тема ковида уже "практически закрыта", по словам губернатора, в области всего 30 человек находится в больницах с коронавирусом, власти все равно принимают профилактические меры.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинИгорь РуденяРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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