https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829744104.html
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса - РИА Новости, 07.11.2022
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса
Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, заметив, что это заболевание приобретает сезонный характер. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:43
2022-11-07T17:43
2022-11-07T17:46
распространение коронавируса
общество
владимир путин
игорь руденя
россия
коронавирус covid-19
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, заметив, что это заболевание приобретает сезонный характер."Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты", - указал он на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.Так Путин отреагировал на реплику главы региона, что тема ковида уже "практически закрыта", по словам губернатора, в области всего 30 человек находится в больницах с коронавирусом, власти все равно принимают профилактические меры.
https://ria.ru/20221103/vaktsina-1829007052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, игорь руденя, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Владимир Путин, Игорь Руденя, Россия, Коронавирус COVID-19
17:43 07.11.2022 (обновлено: 17:46 07.11.2022)
Путин потребовал не ослаблять внимание к проблеме коронавируса
Путин потребовал не ослаблять внимание к коронавирусу, приобретающему сезонный характер