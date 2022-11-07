В России за сутки госпитализировали 496 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4421 новый случай COVID-19, выздоровели 4944, умер 61 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 496 человек, на 8,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 33 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах.
"Выздоровело за сутки 4944 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 6 ноября 2022 года. Выявлено 4421 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и снизился на 15,4%. Рост числа госпитализаций произошел в 20 субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 26,42 и снизился на 21,3 %. Рост заболеваемости отмечен в 6 субъектах, в том числе в 3 регионах более чем в среднем по стране.
"Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 79 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Республике Алтай на 48,3%, в Костромской области на 40,6%, в Ямало-ненецком автономном округе на 35,5%, в Воронежской области на 33,8%, в Кировской области на 26,4%", - добавили в штабе.
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавирусаКарта распространения нового коронавируса в России