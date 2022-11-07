https://ria.ru/20221107/koronavirus-1829597640.html

В России за сутки госпитализировали 496 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 496 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2022

В России за сутки госпитализировали 496 заболевших COVID-19

Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:18

2022-11-07T11:18

2022-11-07T11:18

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 496 человек, на 8,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 33 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах."Выздоровело за сутки 4944 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 6 ноября 2022 года. Выявлено 4421 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и снизился на 15,4%. Рост числа госпитализаций произошел в 20 субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 26,42 и снизился на 21,3 %. Рост заболеваемости отмечен в 6 субъектах, в том числе в 3 регионах более чем в среднем по стране."Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 79 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Республике Алтай на 48,3%, в Костромской области на 40,6%, в Ямало-ненецком автономном округе на 35,5%, в Воронежской области на 33,8%, в Кировской области на 26,4%", - добавили в штабе.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19